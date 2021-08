Ob svetovnem dnevu dojenja: zaščita dojenja kot skupna odgovornost

Vodilna misel, v okviru katere bo potekal današnji svetovni dan dojenja, je zaščita dojenja kot skupna odgovornost. Namen prizadevanj je izboljšati zdravje mater in otrok ter vsem otrokom zagotoviti zdrav in enak začetek življenja, so poudarili v Društvu svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije. Prav tako želijo, da bi zagotovili varno prehranjevanje dojenčkov in otrok v času krize. Dojenje je tudi ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030, so spomnili v društvu.

Materino mleko je najboljša hrana za njenega dojenčka, žensko mleko je popolnoma prilagojeno potrebam otroka, je najbolj naraven način prehrane za dobro rast in razvoj. Dojenje pa nima samo funkcije zagotavljanja preživetja, pomeni tudi varnost, otroku prinese veliko ugodja in mu zagotavlja bližino. Z njim se vzpostavlja in neguje odnos med mamo in njenim otrokom. Izključno dojenje in nadaljevanje dojenja ob mešani hrani sta optimalen način prehrane za otroka, poudarja Svetovna zveza za podporo dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA). Slovenke v povprečju dojijo dlje kot ostale ženske po Evropi Ob svetovnem dnevu dojenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ne pozabljajo na pravilno prehrano mlade ženske, nosečnice in doječe matere. Pred načrtovanjem nosečnosti, med nosečnostjo, po porodu oziroma v času dojenja je treba nameniti več pozornosti uravnoteženi prehrani ter s tem optimalnemu vnosu vitaminov in mineralov, svetujejo. Starši, ki pričakujejo dojenčka ali pa ga že imajo, si lahko preberejo gradiva o nosečnosti, porodu in dojenčku, med njimi tudi o laktaciji in dojenju, o prehrani doječe matere in prehodu na mešano hrano, ki so objavljena na spletni strani www.zdaj.net ali na portalu Prehrana.si. Večino potreb po hranilih si po njihovih navedbah zagotavljamo z uravnoteženo prehrano. Šele ko z uravnoteženo prehrano ne moremo doseči ustreznega prehranskega statusa, posežemo po prehranskih dopolnilih. Ženske naj se v času načrtovanja nosečnosti, v nosečnosti, po porodu oziroma v času dojenja glede uživanja prehranskih dopolnil predhodno posvetujejo s svojim zdravnikom ali ginekologom, so poudarili. Kljub temu, da je dojenje nekaj najbolj naravnega, bi vam marsikatera mlada mama lahko povedala, da ni enostavno. Ob neustrezni podpori, dojenje steče težje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se dojenčkov, starih do pol leta, polno doji zgolj 41 odstotkov. Kako življenjskega pomena je dojenje, kaže tudi podatek, da bi lahko na svetovni ravni letno rešili 820.000 otrok, če bi ti do svojega 23 meseca bili pravilno dojeni. WHO opozarja tudi na dejstvo, da so v prvih urah svojega življenja dojeni samo trije od petih otrok.