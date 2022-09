Ob svetovnem dnevu limfoma opozorila o pomenu celostne oskrbe bolnikov

Program celostne rehabilitacije Skupaj na poti do zdravja, ki poteka pod okriljem Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, v septembru praznuje peto obletnico delovanja. Od sprva pilotnega projekta program zdaj postaja reden. Do danes ga je zaključilo že 200 bolnikov. "Ne da se opisati hvaležnosti bolnikov ob koncu, ko zaključujejo ta program, ko pišejo, da smo jim pomagali se vrniti nazaj v življenje," je dejala izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic . S temi besedami je izpostavila pomen rehabilitacije in celostne obravnave bolnikov.

S tem vsaj deloma ohranjajo tudi mišično maso, ki je ključnega pomena pri zelo pomembni fizični aktivnosti. S projektom so zato bolnikom omogočili sobna kolesa, s katerimi lahko ob nekajminutni dnevni vadbi ohranjajo mišično maso, prav tako pa rekreacija pozitivno vpliva na bolnikovo voljo, je dejala Preložnik Zupanova.

Poleg zdravljenja program bolnikom omogoča tudi socializacijo. "Marsikdo niti ne zna ubesediti, niti ne ve, da ima določene težave, ki jih je potem slišal od ostalih bolnikov, in je nato ugotovil, da so to tudi njegove težave. To delo v majhnih skupinah je tako pomembno za bolnike s podobnimi diagnozami, da so mnogi ob zaključku programa povedali, da njihovo življenje nikakor ne bi bilo takšno, kot so ga pridobili s tem programom," je še poudarila.

Vodja projektov Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Brina Žagar je prav tako izpostavila pomen podpore in pomoči med in po zdravljenju. V skupinskih rehabilitacijah namreč bolniki pogosto spoznajo ljudi s podobnimi izkušnjami in uvidijo, da niso sami. Po zaključenem zdravljenju pa se morajo ti ljudje ponovno soočiti z zunanjim svetom, zato je pomembno, da ohranjajo skrb za zdravje tudi v tem obdobju, je dejal predsednik Združenja hematologov Slovenije Matevž Škerget. Opozoril je na pomen skrbi za duševno zdravje, prav tako pa na nujnost telesne aktivnosti in opore bližnjih.

Za vse, ki delujejo v programu, pa je najbolj izpolnjujoče, ko vidijo uspešne zgodbe posameznikov, ki ponovno zaživijo. "Kar zmoremo in znamo, vložimo v to, da človeku pomagamo. Ne da se opisati pri stiskah dobrega občutka, ko strokovnjaki in združenje človeka podpremo na različnih področjih, da se lahko vrne v svoje okolje," je še dejala Modiceva.

Za uresničitev projekta so se povezali civilna družba, stroka in ministrstvo za zdravje, ki je program pet let tudi sofinanciralo. V tem obdobju so ga kot kakovostnega prepoznali tako doma kot tudi v tujini. Pogosto namreč kot primer dobre prakse gostujejo tudi v državah Zahodne Evrope. Kljub temu pa sogovorniki poudarjajo, da zgolj program ni dovolj. Po njihovem mnenju bi morali za njeno celostno reševanje težavo nujno naslavljati tudi na državni ravni.

Folikularni limfom je sicer ena od krvnih bolezni, o katerih ozaveščajo v septembru, sicer mesecu krvnih bolezni. Ker so krvni rak in ostale bolezni krvi zelo obremenjujoče za bolnike, je ključnega pomena njihovo pravočasno odkritje.