Ob svetovnem dnevu možganov pozivi k skrbi za njihovo zdravje

Vzdrževanje delovanja možganov ali celo njegovo izboljšanje je moč doseči s treniranjem in učenjem, saj se možganska omrežja s tem prilagajajo in spreminjajo, na ta način pa se izboljša delovanje določenih možganskih funkcij.

Človeški možgani so neke vrste človeški računalnik, ki v milisekundah sprejme informacije, jih obdela in ustvari odgovor. Zato je še posebej pomembna skrb za njihovo zdravje, ob svetovnem dnevu možganov opozarjajo v Lekarniški zbornici Slovenije (LZS).

Možgani in možganski valovi

"To je še posebej izrazito v zelo zgodnjem obdobju otroka - ko shodijo in se trudijo izgovoriti prve besede. V začetku življenja je dovolj že izpostavljenost, saj so se zmožni učiti tujih jezikov hitreje kot v odrasli dobi, kasneje pa za učenje na primer novega jezika, potrebujemo več napora. Ohranjanje dejavnih možganov v poznejšem življenjskem obdobju pa zahteva več truda, zato si moramo te izzive poiskati," je poudarila predsednica LZS Darja Potočnik Benčič.

Za ohranjanje kondicije možganov moramo skrbeti tudi v zreli dobi. To lahko storimo s spodbujanjem miselnih procesov, deloma pa so lahko v pomoč tudi zdravila rastlinskega izvora.

"Postavljajmo jim nove izzive in vzdržujmo ali celo izboljšajmo njihovo delovanje. Sicer pa, ne glede na starost, za zdravje možganov poskrbimo s tem, da jim omogočimo pestro dejavnost. To med drugim vključuje sprehode, branje, učenje tujih jezikov, športne aktivnosti in kulturno udejstvovanje," je še dodala Potočnik Benčič.

S prvimi koraki k ohranjanju in izboljševanju možganske funkcije lahko začnemo že danes, tako da v roke vzamemo dobro knjigo, se igramo miselne igre, ali pa se sprostimo ob reševanju ugank ter križank, še svetujejo v LZS.