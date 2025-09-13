Ob svetovnem dnevu opozorili na pomen prve pomoči v času podnebnih sprememb

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva prve pomoči je Prva pomoč in klimatske spremembe, ki izpostavlja, da so naša znanja prve pomoči neprecenljiva izkušnja za zagotavljanje varnosti in preživetja v času vse pogostejših podnebnih sprememb, so poudarili na Rdečem križu Slovenije.
"Svetovni dan prve pomoči nas letos opominja, da so znanja, pripravljenost in solidarnost ključni v času, ko se človeštvo sooča z vse pogostejšimi in hujšimi posledicami podnebnih sprememb. Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost – vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenja. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo. Z njo lahko preprečimo najhujše posledice poškodb in nenadnih obolenj, rešimo življenja in zaščitimo ranljive skupine, ki so ob naravnih nesrečah največkrat najbolj prizadete," je v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu prve pomoči zapisala predsednica Rdečega križa Slovenije, Ana Žerjal. Pri tem pa je spomnila na zgodovinske poplave iz avgusta 2023, ki so prizadele kar 183 občin.
Rdeči križ Slovenije si tudi letos s partnerji – Slovenskim reanimacijskim svetom, Zvezo študentov medicine Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu in Valom 202 – v skupni akciji Slovenija oživlja, ki bo zaznamovala mesec prve pomoči, prizadeva, da ti osnovni gradniki za krepitev družbe postanejo tudi del osnovne splošne izobrazbe.
Žerjalova je ob tem izrazila pomen tega, da mora biti znanje prve pomoči dostopno vsakomur, da se morajo lokalne skupnosti pripravljati na klimatske spremembe, da morajo lokalne skupnosti pregledati načrte odzivanja v primeru naravnih nesreč ter jih, v primeru potreb, s partnerji posodobiti, ter da vsak posameznik lahko z odgovornim ravnanjem in pripravljenostjo prispeva k večji varnosti.
"Naš cilj je, da je v vsakem domu, šoli in delovni organizaciji oseba, usposobljena za izvajanje ukrepov prve pomoči. Znanje prve pomoči krepi odpornost družbe in nam daje moč, da znamo tudi ob naravnih nesrečah hitro in pravilno ukrepati ter nuditi pomoč," je poudarila.
Tudi letos bodo v mesecu prve pomoči na območnih združenjih Rdečega križa potekali številni brezplačni dogodki, predstavitve in delavnice, tako za najmlajše kot tudi starejše, saj želijo tudi letos opozoriti na pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči. Med drugim bo v soboto, 4. oktobra, v Zagorju ob Savi potekalo 31. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Na njem bo svoje znanje in veščine prve pomoči preverjalo 13 ekip prve pomoči iz celotne Slovenije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.