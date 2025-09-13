Ob svetovnem dnevu opozorili na pomen prve pomoči v času podnebnih sprememb

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva prve pomoči je Prva pomoč in klimatske spremembe, ki izpostavlja, da so naša znanja prve pomoči neprecenljiva izkušnja za zagotavljanje varnosti in preživetja v času vse pogostejših podnebnih sprememb, so poudarili na Rdečem križu Slovenije.

"Svetovni dan prve pomoči nas letos opominja, da so znanja, pripravljenost in solidarnost ključni v času, ko se človeštvo sooča z vse pogostejšimi in hujšimi posledicami podnebnih sprememb. Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost – vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenja. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo. Z njo lahko preprečimo najhujše posledice poškodb in nenadnih obolenj, rešimo življenja in zaščitimo ranljive skupine, ki so ob naravnih nesrečah največkrat najbolj prizadete," je v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu prve pomoči zapisala predsednica Rdečega križa Slovenije, Ana Žerjal. Pri tem pa je spomnila na zgodovinske poplave iz avgusta 2023, ki so prizadele kar 183 občin.

Rdeči križ Slovenije si tudi letos s partnerji – Slovenskim reanimacijskim svetom, Zvezo študentov medicine Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu in Valom 202 – v skupni akciji Slovenija oživlja, ki bo zaznamovala mesec prve pomoči, prizadeva, da ti osnovni gradniki za krepitev družbe postanejo tudi del osnovne splošne izobrazbe.