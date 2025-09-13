Svetli način
Slovenija

Ob svetovnem dnevu opozorili na pomen prve pomoči v času podnebnih sprememb

Ljubljana, 13. 09. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 53 minutami

K.H.
2

Drugo septembrsko soboto obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki letos izpostavlja podnebne spremembe. "Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost – vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenja. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo," so ob svetovnem dnevu poudarili na Rdečem križu Slovenije. Hkrati pa se v Sloveniji pričenja tudi mesec prve pomoči, ki se bo uradno zaključil 16. oktobra, na svetovni dan oživljanja.

Pomoč Rdečega križa
Pomoč Rdečega križa FOTO: Rdeči križ Slovenije

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva prve pomoči je Prva pomoč in klimatske spremembe, ki izpostavlja, da so naša znanja prve pomoči neprecenljiva izkušnja za zagotavljanje varnosti in preživetja v času vse pogostejših podnebnih sprememb, so poudarili na Rdečem križu Slovenije. 

"Svetovni dan prve pomoči nas letos opominja, da so znanja, pripravljenost in solidarnost ključni v času, ko se človeštvo sooča z vse pogostejšimi in hujšimi posledicami podnebnih sprememb. Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost – vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenja. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo. Z njo lahko preprečimo najhujše posledice poškodb in nenadnih obolenj, rešimo življenja in zaščitimo ranljive skupine, ki so ob naravnih nesrečah največkrat najbolj prizadete," je v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu prve pomoči zapisala predsednica Rdečega križa Slovenije, Ana Žerjal. Pri tem pa je spomnila na zgodovinske poplave iz avgusta 2023, ki so prizadele kar 183 občin. 

Rdeči križ Slovenije si tudi letos s partnerji – Slovenskim reanimacijskim svetom, Zvezo študentov medicine Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu in Valom 202 – v skupni akciji Slovenija oživlja, ki bo zaznamovala mesec prve pomoči, prizadeva, da ti osnovni gradniki za krepitev družbe postanejo tudi del osnovne splošne izobrazbe.

Preberi še 'Tisti občutek, da si nekomu pomagal, odtehta vse ostalo'

Žerjalova je ob tem izrazila pomen tega, da mora biti znanje prve pomoči dostopno vsakomur, da se morajo lokalne skupnosti pripravljati na klimatske spremembe, da morajo lokalne skupnosti pregledati načrte odzivanja v primeru naravnih nesreč ter jih, v primeru potreb, s partnerji posodobiti, ter da vsak posameznik lahko z odgovornim ravnanjem in pripravljenostjo prispeva k večji varnosti.

"Naš cilj je, da je v vsakem domu, šoli in delovni organizaciji oseba, usposobljena za izvajanje ukrepov prve pomoči. Znanje prve pomoči krepi odpornost družbe in nam daje moč, da znamo tudi ob naravnih nesrečah hitro in pravilno ukrepati ter nuditi pomoč," je poudarila. 

Tudi letos bodo v mesecu prve pomoči na območnih združenjih Rdečega križa potekali številni brezplačni dogodki, predstavitve in delavnice, tako za najmlajše kot tudi starejše, saj želijo tudi letos opozoriti na pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči. Med drugim bo v soboto, 4. oktobra, v Zagorju ob Savi potekalo 31. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Na njem bo svoje znanje in veščine prve pomoči preverjalo 13 ekip prve pomoči iz celotne Slovenije.

svetovni dan prve pomoči prva pomoč podnebne spremembe rdeči križ
alicante1234
13. 09. 2025 10.24
+2
V srednjem veku so se pojavljali vročinski valovi, zlasti v srednjeveškem toplem obdobju (950–1250). Povzročali so suše, lakote in izsušitev rek, o katerih poročajo kronike po vsej Evropi, na Bližnjem vzhodu in Kitajskem. Po približno letu 1300 so postali redkejši, saj se je podnebje ohladilo proti mali ledeni dobi. Seveda so takrat za globalne spremembe bile krivi prdci krav in ovac.
2 0
2 0
stylo
13. 09. 2025 10.17
+1
Naravne nesreče pred 2015 ,niso bile zarad podnebnih sprememb.
1 0
1 0
