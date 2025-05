Ob svetovnem dnevu pozivi k izboljšanju razmer za novinarje

Sindikat novinarjev Slovenije ima veliko razlogov za nezadovoljstvo. Število zaposlenih na novinarskih delovnih mestih v časopisnih hišah se namreč krči, vrstijo se odpuščanja, država kot ustanoviteljica javne Radiotelevizije Slovenija (RTVS) pa njeni javni službi ne nameni zadostnih sredstev, so našteli. Pozvali so k strnitvi novinarskih vrst, da bi lažje dosegli nujne spremembe.

Društvo novinarjev Slovenije pa po tistem, ko so se uredništva začela prilagajati novim medijskim trendom in so se novinarji spremenili v prave multipraktike, tudi od vodstev medijskih hiš pričakuje konkretne korake. To po njihovem opozorilu zagotovo nista odpuščanje novinarjev in krčenje vsebin, ampak je treba vsebine učinkovito monetizirati in oblikovati ustrezne poslovne modele.

Prav tako so jasni novinarski sindikati in aktivi RTVS, ki so pristojne pozvali h končanju načrtnega zlorabljanja in uničevanja javne RTV.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je medtem v poslanici ob svetovnem dnevu spomnila na predlog zakona o medijih, ki po njenih besedah vključuje sodobne sheme finančne pomoči za medije, namenjene digitalnemu prehodu, razvoju lokalnih in nepridobitnih medijev ter zaposlovanju specializiranih novinarskih profilov.