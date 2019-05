Ob svetovnem dnevu pozivi k zaščiti in razglasitvi čebel za ogrožene

Ob svetovnem dnevu čebel so na osrednjem dogodku v Rimu pozvali k skupnemu ukrepanju, da bi na mednarodni ravni zaščitili čebele in opraševalce. Ti so namreč ključni za proizvodnjo hrane in s tem odpravo svetovne lakote. Slovenska ministrica za kmetijstvo je ob tem opozorila, da se življenjski prostor čebel krči zaradi naraščajočega števila ljudi in podnebnih sprememb.

Čebele so vse bolj ogrožene tudi zato, ker se krči njihov življenjski prostor. FOTO: Dreamstime

Vloga čebel in opraševalcev v kmetijstvu in proizvodnji hrane je bila rdeča nit osrednjega dogodka ob svetovnem dnevu čebel, ki je potekal v Rimu. Čebele in drugi opraševalci so poleg zagotavljanja prehranske varnosti in vitalnega kmetijstva neprecenljivi tudi z okoljskega in gospodarskega vidika, je dejala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. "Opraševalci so dober bioindikator razmer v okolju, zato sem še kako zaskrbljena nad opozorili o ogroženosti in upadanju populacij čebel in ostalih opraševalcev. Na takšno stanje vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človekovih aktivnosti, čebele so izpostavljene tudi škodljivcem in boleznim, njihov življenjski prostor pa se krči zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva in podnebnih sprememb," je na prireditvi, ki sta jo pripravili Slovenija in organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO), je dejala Pivečeva.

Ministrica je pozvala k skupnemu ukrepanju na mednarodni ravni za zaščito čebel in opraševalcev, saj bo to prispevalo k reševanju globalnih problemov – prehodu na trajnostno kmetijstvo in odpravi revščine in lakote v državah v razvoju. Posebej je opozorila na prispevek, ki ga čebelarstvo lahko ponudi pri opolnomočenju žensk na podeželju, so sporočili z ministrstva. "V državah v razvoju so opraševalci in brezplačna storitev opraševanja potreben pogoj za raznolik in bogat pridelek. Ključno vlogo pri tem igrajo ženske, saj bi bila brez njihovega skrbnega upravljanja z družinskim dohodkom in viri prehranska varnost številnih družin resno ogrožena," je dejala in dodala, da opolnomočenje žensk in čebelark predstavlja velik razvojni potencial, še posebej na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja ter proizvodnji raznolike in kakovostne prehrane. Ministrica se je ob tej priložnosti zahvalila generalnemu direktorju FAO Joseju Grazianu da Silvi, ki je s svojo osebno podporo ključno prispeval k razglasitvi svetovnega dne čebel, za kar je pobudo dala Slovenija. V znak zahvale mu je predsednik republike Borut Pahor podelil odlikovanje, izročili mu ga bodo v torek v prostorih slovenskega veleposlaništva v Rimu. Da Silva je udeležence pozdravil preko video povezave, pomočnik generalnega direktorja FAO Bukar Tijani pa se je medtem zahvalil Sloveniji za vsa prizadevanja za razglasitev svetovnega dne čebel in zaščito čebel. Kot je poudaril, je dostop do hrane temeljna človekova pravica, zato je treba opraševalce zaščititi, saj so ključni za proizvodnjo hrane in s tem odpravo svetovne lakote. Pozivi k razglasitvi čebel in opraševalcev za ogrožene Prireditve so se udeležili tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je pozval k razglasitvi čebel in opraševalcev za ogrožene, ukrepanju proti ponarejenemu medu, povečanju prenosa znanja in vlaganju v raziskave, podpredsednik mednarodne zveze čebelarskih organizacij Apimondia Peter Kozmus, ki je opozoril, da se v številnih delih sveta soočajo z upadom opraševanja in s tem zmanjševanjem kmetijske proizvodnje, ter predstojnica Slovenske čebelarske akademije Damjana Grobelšek, ki je zbranim predstavila pilotni projekt čebelarjenja v Bangladešu.