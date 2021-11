Ob svetovnem dnevu raka trebušne slinavke poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja

Trebušna slinavka je organ, ki leži globoko v trebušni votlini in je zaradi tega pogosto slabo vidna z ultrazvokom. Bistveno natančnejše so preiskave z računalniško tomografijo, endoskopskim ultrazvokom ali magnetno resonanco.

Po podatkih registra raka letno v Sloveniji za rakom trebušne slinavke zboli več kot 400 oseb, številka pa se vsako leto poveča. Hkrati spada rak trebušne slinavke med bolezni z najslabšo prognozo. Pet let po odkritju živi le še pet odstotkov bolnikov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Eden od razlogov, da pri večini bolnikov bolezen odkrijemo v napredovalih stadijih, je nezadostno poznavanje simptomov in pozen pojav simptomov ter znakov bolezni. Vodja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana Janja Ocvirk je povedala, da lahko simptomi in znaki zajemajo bolečino v trebuhu, ki lahko seva tudi v hrbet, zlatenico, hujšanje ali bledo blato. So nespecifični in lahko pomenijo marsikaj. Če bolečina traja več dni ali je v kombinaciji z drugimi znaki, svetuje obisk pri zdravniku.