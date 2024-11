'Razsežnost tragedije občutimo šele, ko številke dobijo imena in obraze'

Poročilo Evropske komisije za leto 2023 po njegovih navedbah kaže, da je Slovenija ena izmed članic Evropske unije, ki so najbolj zmanjšale število smrtnih žrtev v prometu med letoma 2019 in 2023. Opozoril je, da so glavni dejavniki tveganja človeške napake, med katerimi izstopajo alkohol, neprilagojena hitrost, neuporaba varnostnega pasu, uporaba mobilnega telefona in nespoštovanje drugih udeležencev v prometu.

Med glavnimi vzroki nesreč je Ferenc izpostavil hitrost in alkohol, ki je prisoten pri petini povzročiteljev smrtnih nesreč. Čeprav se je število smrtnih žrtev v zadnjem desetletju prepolovilo, na slovenskih cestah vsako leto še vedno umre okoli 80 ljudi, skoraj 800 pa jih je hudo poškodovanih, je poudaril. "Statistike ne morejo v celoti prikazati razsežnosti tragedij, ki jih resnično občutimo šele, ko številke dobijo imena in obraze," je še dodal.

Poklona so se udeležili tudi predstavniki katoliške, evangeličanske in islamske verske skupnost. "Vsak od vas je pastir in vsak od vas je odgovoren za svojo čredo," je v svojem govoru dejal predstavnik Islamske skupnosti v RS Adnan Merdanović. Tudi predstavnik Katoliške cerkve ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in predstavnik Evangeličanske cerkve bivši škof Geza Filo sta v ospredje postavila lastno odgovornost v prometu, do sebe in do drugih.

Dan spomina na žrtve prometnih nesreč sicer zaznamujemo tretjo soboto v novembru.