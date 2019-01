Slovenske sobe pobega zagotavljajo, da so varne

Ob tragediji na Poljskem, ko je v petek v požaru v sobi pobega umrlo pet ljudi, so iz slovenskega gospodarskega interesnega združenja te dejavnosti sporočili, da vsi slovenski ponudniki sob pobega dosledno in brez izjem zagotavljajo požarno varnost in dodatne izvedbe prostega odhoda iz vsake sobe, tako med igro kot ob morebitnih izrednih razmerah.

V požaru v sobi pobega v mestu Koszalin na severu Poljske je v petek umrlo pet deklet, starih 15 let. Še enega moškega s hudimi opeklinami pa zdravijo v bolnišnici. Požar je izbruhnil zaradi napak v električni napeljavi in pomanjkljivih varnostnih ukrepov, so pozneje sporočili predstavniki poljskih gasilcev. Pri nas v vsaki sobi vidno označen gumb za izhod v sili Slovenski ponudniki sob pobega, združeni v Gospodarsko interesnem združenju escape room dejavnosti GIZ ER.SI, so v izjavi za javnost poudarili, da je njihova prednostna naloga varna zabava obiskovalcev.

Za dodatno varnost in nadzor nad igro od začetka do konca vsake igre skrbi moderator, ki prek kamer nadzira in usmerja potek igre. FOTO: Miro Majcen

Kot so pojasnili, pred vsako igro vsakemu obiskovalcu predstavijo potek igre, pa tudi, kakšna je možnost predčasnega izhoda iz sobe pobega. V vsaki je torej vidno označen gumb za izhod v sili. Obiskovalci so tudi seznanjeni, kje je ključ za odpiranje vrat na prostost. Če so v prostoru nameščene male kurilne naprave, odvisne od zraka, so v prostoru tudi merilniki ogljikovega monoksida, osebje pa je poučeno o postopkih ukrepanja v primeru nevarnosti. Vse, kar ni del igre, označeno kot "ni del igre" Pripomočki, s katerimi v igri rokujejo igralci in delujejo na elektriko, so prilagojeni na napetost 12 V. Vse, kar ni del igre in bi lahko ob nepravilni uporabi povzročilo kakršnokoli nevarnost, pa je jasno označeno z oznako "ni del igre".

Vsi slovenski ponudniki sob pobega brez izjem zagotavljajo požarno varnost in dodatne izvedbe prostega odhoda iz vsake sobe. FOTO: Miro Majcen

Od odprtja prve slovenske sobe pobega leta 2014 do danes se ni zgodila nobena nesreča, še navajajo. Za dodatno varnost in nadzor nad igro od začetka do konca vsake igre skrbi moderator, ki prek kamer nadzira in usmerja potek igre. "Zaradi tega so lahko obiskovalci popolnoma brezskrbni, saj za njih skrbi ekipa," poudarjajo. Igralci imajo vedno možnost zapustiti igro in oditi iz sobe "Člani interesnega združenja spoštujemo varnostne standarde, etični kodeks, skrbimo za vse višji nivo iger, odlično igralno izkušnjo ter prepoznavnost te nove in priljubljene dejavnosti kot varne, zabavne, zdrave in prijetne oblike zabave, kjer se v eni uri zabavne pustolovščine ne zgodi nič nevarnega ali neprijetnega," so poudarili.

Soba pobega je resničnostna igra, v kateri ekipa igralcev v omejenem času z medsebojnim sodelovanjem, komunikacijo, logičnim razmišljanjem in spretnostjo skupaj rešuje raznolike naloge. FOTO: Miro Majcen