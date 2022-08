Ob uporabi oborožitve večjih kalibrov vedno prisotna gasilska straža

"Če obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost v naravnem okolju in niso izpolnjeni pogoji varne izvedbe vaj oz. usposabljanj, se jih lahko tudi prestavi, prilagodi ali prekine," so sporočili iz vojske. Dovoljenje za izvajanje aktivnosti SV pa izdaja pristojna izpostava Uprave za zaščito in reševanje.

Vojska ob tem poudarja, da so njena strelišča namensko grajena in urejena za aktivno delovanje ob uporabi oborožitve večjih kalibrov in oborožitvenih sistemov. Strelišča morajo izpolnjevati visoke varnostne standarde z namenom zagotavljanja maksimalne varnosti uporabnikov, narave in okolice.