Ob več kot sedem tisoč brezposelnih v Mariboru trije partnerji združili moči: Ženske opolnomočujemo za samozavesten nastop na trgu dela in izpolnjujočo kariero

Ljubljana, 31. 03. 2026 00.15 pred 29 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Od leve proti desni: Larysa Podhostnik in Larisa Vidovič iz Dress fro Success Maribor, Mirjana Zgaga iz ZRSZ Območna služba Maribor ter Miran Agnič in Teja Kampuš iz podjetja Bestseller.

V Mariboru so predstavili projekt Stil mojega jutri, ki ženskam pomaga ne le pri iskanju zaposlitve, temveč jih opolnomoča od znotraj navzven. V času, ko je v Območno službo Maribor Zavoda RS za zaposlovanje registriranih več kot sedem tisoč brezposelnih oseb, vse več delodajalcev išče samozavestne in celostno pripravljene kandidate – prav na to pa odgovarja program, ki združuje razvoj kompetenc, komunikacijske veščine in občutek lastne vrednosti. Organizatorji poudarjajo: ključ do uspeha ni le znanje, temveč tudi to, kako verjamemo vase in se predstavimo svetu.

Podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) kažejo, da je bilo na območju Maribora konec februarja 2026 registriranih 7150 brezposelnih oseb, medtem ko stopnja brezposelnosti znaša 5,8 odstotkov. Med brezposelnimi pomemben delež predstavljajo ženske, skoraj 50 odstotkov, na območju Maribora celo nekoliko več kot v primerjavi z nacionalno ravnjo. Ob tem se trg dela hitro spreminja – delodajalci danes poleg osnovnih kompetenc za neko delovno mesto vse bolj iščejo tudi primeren nastop na trgu dela – bodisi s komunikacijskimi veščinami in jasno izraženo osebnostjo, ki se kaže tudi skozi dobro počutje, samozavest in zavedanje, da ne nekem delovnem mestu izpolnjuješ sebe.

Na te izzive odgovarja povsem nov projekt Stil mojega jutri, ki so ga predstavili v prostorih univerze Alma Mater Europaea v Mariboru. Projekt združuje tri ključne partnerje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območno službo Maribor, Dress for Success Maribor ter podjetje Bestseller z blagovno znamko VERO MODA. Kot poudarja Mirjana Zgaga, namestnica vodje ZRSZ Območne službe Maribor:

"Na trgu dela opažamo, da znanje samo po sebi ni več dovolj. Ključna postaja celostna pripravljenost posameznika – samozavest, sposobnost komunikacije in razumevanje lastnih kompetenc. Premalo imamo tudi zaposlitvenih priložnosti za ženske in prav takšni projekti ženskam pomagajo, da prepoznajo pomen celostne pripravljenosti in to tudi izrazijo." Stil mojega jutri vključuje niz delavnic, ki udeleženke vodijo skozi ključna vprašanja osebnega in kariernega razvoja – od identitete in ciljev do komunikacije, čustvene inteligence in profesionalne podobe. Partnerji poudarjajo predvsem to, da je za vsako delovno mesto treba dobro pogledati tudi podjetje in se vprašati, ali se moje vrednote zares ujemajo z vrednotami podjetja in njegovo vizijo.

Mirjana Zgaga, namestnica vodje Območne službe Maribor ZRSZ
"Razumevanje, kar pomeni žensko zares opolnomočiti"

Dress for Success je globalna organizacija z velikim družbenim vplivom, ki pomembno izboljšuje življenje žensk že skoraj tri desetletja. V številnih državah jo podpirajo pomembne osebnosti, med drugim tudi Scarlett Johansson in blagovne znamke, ki predstavljajo vzor ženskega opolnomočenja. S programi, ki združujejo karierno svetovanje, izobraževanje in mentorstvo, ženskam pomagajo narediti prve korake k ekonomski neodvisnosti. Od 27 držav, v katerih delujejo, so prisotni tudi v Mariboru.

Larisa Vidovič, ustanoviteljica in direktorica Dress for Success Maribor, pravi:

"Vero Moda je prva komercialna znamka, ki je prepoznala pomembnost celotnega delovanja. Opremljala je naš showroom z oblačili, zagotovila oblačila za udeleženke projekta in skupaj z nami sokreirala Stil mojega jutri – od zasnove do izvedbe. Ne gre zgolj za oblačila, temveč za celostno podporo – od razvoja samozavesti in kariernega svetovanja do pridobivanja veščin, ki ženskam omogočajo uspešen vstop ali napredovanje na trgu dela. Naš cilj zato ni le povečanje zaposlitvenih priložnosti, temveč tudi podpora ženskam pri gradnji samozavesti, znanja in poguma za nove začetke."

Od leve proti desni: Larysa Podhostnik in Larisa Vidovič iz Dress fro Success Maribor, Mirjana Zgaga iz ZRSZ Območna služba Maribor ter Miran Agnič in Teja Kampuš iz podjetja Bestseller.
Sodelovanje med različnimi sektorji vidi kot ključno tudi Miran Agnič, komercialni direktor za JV Evropo pri Bestsellerju: "Takšni projekti imajo največjo vrednost prav v povezovanju. Ko združimo znanje, razumevanje lokalnega okolja ter potrebe in zanimanja ljudi, lahko ustvarimo konkretne priložnosti in resnične premike." Namreč, projekt tako povezuje javni, nevladni in gospodarski sektor. Na Vero Modi dodajajo, da so želeli iti korak dlje od oblačil: "Vprašali smo se, ali lahko ponudimo nekaj več. Zato smo skupaj z Dress for Success in ZRSZ Maribor razvili delavnice, ki ženskam pomagajo odgovoriti na ključna vprašanja – kdo sem, kaj si želim in kako lahko svojo avtentičnost izrazim." Vodja marketinga in odnosov z javnostmi za JV Evropo Teja Kampuš v podjetju Bestseller dodaja, da:

"Vero Moda ne nagovarja ženske skozi starost, temveč skozi njen življenjski slog, individualnost in notranjo moč. Kot poudarja, so v projektu prepoznali skupne vrednote in razumevanje, kaj pomeni žensko zares opolnomočiti. Njihov cilj ni le ponuditi oblačila, temveč ženskam pomagati, da zasijejo v svoji najboljši različici – samozavestno, avtentično in v skladu s svojo notranjo močjo."

Vero Moda ne nagovarja ženske skozi starost, temveč skozi njen življenjski slog, individualnost in notranjo moč.
Pomemben del delavnic predstavlja tudi profesionalna podoba kot podpora samozavesti, da se v svoji koži dobro počutimo. Stilistka Nataly Coljnar pravi: "Moda je komunikacija s svetom. Ko smo usklajeni sami s seboj, to začutijo tudi drugi. Naša podoba je zato tiha govorica, ki pove, kdo smo, še preden spregovorimo."

"Postavljati meje, tako v poslovnem kot zasebnem življenju"

"Nisem imela velikih pričakovanj, a sem dobila veliko več – od znanja do praktičnih nasvetov. Naučile smo se bolje komunicirati, postaviti osebne meje in razumeti, kako pomembno je, kako nas vidi delodajalec," je povedala udeleženka Breda, modna oblikovalka in diplomantka turizma, trenutno v iskanju zaposlitve in dodaja: "Iskreno zahvaljujem vsem, ki so mi pri tem pomagali."

Organizatorji poudarjajo, da projekt ni le enkraten dogodek, temveč začetek širše zgodbe, ki temelji na prepričanju, da ima vsaka ženska potencial – ne glede na svoje izhodišče – ter da lahko s pravo podporo, znanjem in samozavestjo naredi pogumen korak naprej.


Naročnik oglasnega sporočila je Bestseller Slovenija d.o.o.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
