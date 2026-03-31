Ob več kot sedem tisoč brezposelnih v Mariboru trije partnerji združili moči: Ženske opolnomočujemo za samozavesten nastop na trgu dela in izpolnjujočo kariero

Podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) kažejo, da je bilo na območju Maribora konec februarja 2026 registriranih 7150 brezposelnih oseb, medtem ko stopnja brezposelnosti znaša 5,8 odstotkov. Med brezposelnimi pomemben delež predstavljajo ženske, skoraj 50 odstotkov, na območju Maribora celo nekoliko več kot v primerjavi z nacionalno ravnjo. Ob tem se trg dela hitro spreminja – delodajalci danes poleg osnovnih kompetenc za neko delovno mesto vse bolj iščejo tudi primeren nastop na trgu dela – bodisi s komunikacijskimi veščinami in jasno izraženo osebnostjo, ki se kaže tudi skozi dobro počutje, samozavest in zavedanje, da ne nekem delovnem mestu izpolnjuješ sebe. Na te izzive odgovarja povsem nov projekt Stil mojega jutri, ki so ga predstavili v prostorih univerze Alma Mater Europaea v Mariboru. Projekt združuje tri ključne partnerje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območno službo Maribor, Dress for Success Maribor ter podjetje Bestseller z blagovno znamko VERO MODA. Kot poudarja Mirjana Zgaga, namestnica vodje ZRSZ Območne službe Maribor: "Na trgu dela opažamo, da znanje samo po sebi ni več dovolj. Ključna postaja celostna pripravljenost posameznika – samozavest, sposobnost komunikacije in razumevanje lastnih kompetenc. Premalo imamo tudi zaposlitvenih priložnosti za ženske in prav takšni projekti ženskam pomagajo, da prepoznajo pomen celostne pripravljenosti in to tudi izrazijo." Stil mojega jutri vključuje niz delavnic, ki udeleženke vodijo skozi ključna vprašanja osebnega in kariernega razvoja – od identitete in ciljev do komunikacije, čustvene inteligence in profesionalne podobe. Partnerji poudarjajo predvsem to, da je za vsako delovno mesto treba dobro pogledati tudi podjetje in se vprašati, ali se moje vrednote zares ujemajo z vrednotami podjetja in njegovo vizijo.

"Razumevanje, kar pomeni žensko zares opolnomočiti"

Dress for Success je globalna organizacija z velikim družbenim vplivom, ki pomembno izboljšuje življenje žensk že skoraj tri desetletja. V številnih državah jo podpirajo pomembne osebnosti, med drugim tudi Scarlett Johansson in blagovne znamke, ki predstavljajo vzor ženskega opolnomočenja. S programi, ki združujejo karierno svetovanje, izobraževanje in mentorstvo, ženskam pomagajo narediti prve korake k ekonomski neodvisnosti. Od 27 držav, v katerih delujejo, so prisotni tudi v Mariboru. Larisa Vidovič, ustanoviteljica in direktorica Dress for Success Maribor, pravi: "Vero Moda je prva komercialna znamka, ki je prepoznala pomembnost celotnega delovanja. Opremljala je naš showroom z oblačili, zagotovila oblačila za udeleženke projekta in skupaj z nami sokreirala Stil mojega jutri – od zasnove do izvedbe. Ne gre zgolj za oblačila, temveč za celostno podporo – od razvoja samozavesti in kariernega svetovanja do pridobivanja veščin, ki ženskam omogočajo uspešen vstop ali napredovanje na trgu dela. Naš cilj zato ni le povečanje zaposlitvenih priložnosti, temveč tudi podpora ženskam pri gradnji samozavesti, znanja in poguma za nove začetke."

Od leve proti desni: Larysa Podhostnik in Larisa Vidovič iz Dress fro Success Maribor, Mirjana Zgaga iz ZRSZ Območna služba Maribor ter Miran Agnič in Teja Kampuš iz podjetja Bestseller. FOTO: Arhiv ponudnika

Sodelovanje med različnimi sektorji vidi kot ključno tudi Miran Agnič, komercialni direktor za JV Evropo pri Bestsellerju: "Takšni projekti imajo največjo vrednost prav v povezovanju. Ko združimo znanje, razumevanje lokalnega okolja ter potrebe in zanimanja ljudi, lahko ustvarimo konkretne priložnosti in resnične premike." Namreč, projekt tako povezuje javni, nevladni in gospodarski sektor. Na Vero Modi dodajajo, da so želeli iti korak dlje od oblačil: "Vprašali smo se, ali lahko ponudimo nekaj več. Zato smo skupaj z Dress for Success in ZRSZ Maribor razvili delavnice, ki ženskam pomagajo odgovoriti na ključna vprašanja – kdo sem, kaj si želim in kako lahko svojo avtentičnost izrazim." Vodja marketinga in odnosov z javnostmi za JV Evropo Teja Kampuš v podjetju Bestseller dodaja, da: "Vero Moda ne nagovarja ženske skozi starost, temveč skozi njen življenjski slog, individualnost in notranjo moč. Kot poudarja, so v projektu prepoznali skupne vrednote in razumevanje, kaj pomeni žensko zares opolnomočiti. Njihov cilj ni le ponuditi oblačila, temveč ženskam pomagati, da zasijejo v svoji najboljši različici – samozavestno, avtentično in v skladu s svojo notranjo močjo."

Pomemben del delavnic predstavlja tudi profesionalna podoba kot podpora samozavesti, da se v svoji koži dobro počutimo. Stilistka Nataly Coljnar pravi: "Moda je komunikacija s svetom. Ko smo usklajeni sami s seboj, to začutijo tudi drugi. Naša podoba je zato tiha govorica, ki pove, kdo smo, še preden spregovorimo."

"Postavljati meje, tako v poslovnem kot zasebnem življenju"