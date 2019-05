Ob višjih temperaturah večja možnost za nastanek močnejših neviht

Vremenski vzorec nad našimi kraji se je v zadnjih dneh spremenil, saj smo iz hladnega in deževnega obdobja prešli v občutno toplejše, a še vedno spremenljivo obdobje s pogostimi plohami in nevihtami. Zaradi višjih temperatur in še vedno razmeroma hladnega zraka v višinah bo v prihodnjih dneh na voljo dovolj energije tudi za razvoj nekoliko močnejših neviht z nalivi in drobno točo. Na srečo bodo nevihte zgolj kratkotrajne in ne bodo prepotovale velikih razdalj.

Močnejše nevihte so po Sloveniji nastajale že včeraj. Prva nevihtna celica, ki je v svojem središču trosila sodro, je že okoli 14. ure zajela Kočevje z okolico. Le kakšno uro kasneje so se nevihte začele pojavljati tudi na Gorenjskem. Najmočnejša nevihtna celica je okoli 17. ure prešla Mengeš z okolico. Spremljal jo je močnejši naliv in toča, ki je v Trzinu pobelila ceste. Po poročanju naših bralcev je manjša toča padala tudi v Kranju, Mengšu in Domžalah. Zakaj nastajajo močne nevihte? Močne nevihte so posledica zamika v segrevanju med spodnjimi in zgornjimi plastmi ozračja, ki je najbolj izrazit ravno ob koncu pomladi in v začetku poletja. To pomeni, da v višinah v tem času pogosto še vztraja hladen zrak, medtem ko se ozračje pri tleh čez dan močno segreje. Ustvari se velika temperaturna razlika med nižjimi in višjimi plastmi ozračja, kar naredi celotno ozračje nestabilno. To ima za posledico dnevni razvoj kopaste oblačnosti, ploh in neviht.

Proces je poznan kot konvekcija, pri kateri igra ključno vlogo razlika v temperaturi. Hitreje, kot se temperatura zraka znižuje z višino, bolj je ozračje nestabilno in burnejše vremensko dogajanje lahko pričakujemo. Največja razlika med spodnjimi in zgornjimi plastmi ozračja se pojavlja maja in junija, zato je vreme v tem času pogosto bolj spremenljivo in nepredvidljivo. V močno nestabilnem ozračju se poleg nalivov pojavlja tudi toča. V primeru, da temperatura z višino le počasi pada ali se celo zvišuje, pa govorimo o stabilnem ozračju in takrat neviht ne bo. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh? Hladno višinsko jedro, ki je v prvi polovici tedna skrbelo za mokro vreme z nizkimi temperaturami, se sedaj pomika proti vzhodu Evrope in s tem izgublja vpliv na vreme pri nas. Kljub temu pa na območju Alp in Dinarskega gorstva v višinah še vztraja dokaj hladen zrak, kar bo ob dnevnem pregrevanju ozračja tudi v prihodnjih dneh povzročalo nastanek krajevnih ploh in neviht. Te bodo danes in jutri omejene predvsem na hribovite predele. Danes tako pričakujemo pogosto menjavanje sončnih in oblačnih obdobij. Popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, ki bodo bolj verjetne v krajih ob alpsko-dinarski pregradi, najmanj pa ob morju in v severovzhodni Sloveniji. Kljub oblakom bo prijetno toplo s temperaturami v notranjosti države do 23 stopinj Celzija. Še stopinja več bo na Goriškem. Najmanj, a še vedno prijetnih 20 stopinj Celzija bo na Gorenjskem.

