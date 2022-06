Ob vročih dnevih ne pozabite na varovanje zdravja živali

Posebno pozornost je treba nameniti živalim v prevoznih sredstvih. Temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo živali, ne sme preseči 35 stopinj Celzija. Zato je pri prevoznih sredstvih, ki niso klimatizirana, načrtovanje poti izjemnega pomena. "Z ustreznim načrtovanjem odhoda v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči in z ustreznim načrtovanjem postankov je mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljenost vročini na cesti ob morebitnih zastojih," so navedli.

Živali na prostem je treba zagotoviti možnost umika v senco. Ta je lahko naravna (drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški). Posebno pozornost je treba nameniti živalim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem.

"Ob vročinskem udaru pri živali jo moramo nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z vodo (tuš, gumijasta cev, reka, jezero, morje in podobno), glavo naj ima dvignjeno. Ko žival ohladimo, je treba poiskati, veterinarsko pomoč," so poudarili.

Vedno jim mora biti na razpolago sveža pitna voda, omogočiti jim je treba dostop do sence in hladnejših površin, sprehode in druge fizične aktivnosti pa omejiti na jutranje in večerne ure, svetuje uprava. Ob tem opozarja, da je treba posebno pozornost nameniti psom brahicefaličnih pasem (kratek gobček), ki imajo zaradi svojih anatomskih značilnosti večje težave z uravnavanjem telesne temperature. Te pasme psov je še posebej priporočljivo hladiti z vodo.

Uprava prav tako poziva vse organizatorje različnih prireditev, v katerih sodelujejo ali so prisotne živali, da prilagodijo čas prireditve tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam. Poleg tega morajo imeti živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste pitne vode.