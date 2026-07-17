'Ob vsakem deževju na cestah in kolesarskih poteh nastanejo jezera vode'

Rekonstrukcija ceste Postojna–Hruševje po besedah nekaterih domačinov ne povzroča težav le zaradi prometnega otoka, kjer se je v le 17 mesecih, po besedah najbližjega soseda te cestne ovire, zgodilo kar 46 prometnih nesreč, ena celo smrtna, ter spremenjenih cestnih priključkov, temveč tudi zaradi "nesmiselno in nevarno" urejenega odvodnjavanja cest in kolesarskih poti. V sklopu rekonstrukcije cest in cestnih priključkov je bila namreč zgrajena tudi kolesarska pot, delno kot samostojni objekt, skozi naselja pa kot kolesarski pas na desnem robu predhodno rekonstruiranih cest.

'Jaški ne ležijo na najnižjih točkah'

"V navodilih za projektiranje kolesarskih površin, ki jih je izdalo ministrstvo za infrastrukturo in prostor, je navedeno, da mora biti zagotovljeno kakovostno dreniranje kolesarskih površin, da na kolesarskih površinah ne zastaja voda," navajajo v zapisu o domnevnih napakah in njihovih posledicah rekonstrukcije stare magistralne ceste. A ob tem opozarjajo, da "zgrajene kolesarske površine na navedeni relaciji kažejo popolnoma drugo stanje". Po njihovih navedbah ob vsakem dežju na kolesarskih površinah na več mestih nastanejo "prava jezera vode". Odtočni jaški namreč niso vgrajeni na najnižjih točkah, visoki robniki pa preprečujejo odtok meteorne vode zunaj območja ceste in kolesarske površine.

Drenažni jašek ob robu cestišča FOTO: Google Maps

Na Direkciji RS za infrastrukturo (Drsi) odgovarjajo, da je bila rekonstrukcija izvedena na podlagi potrjene projektne dokumentacije ter da je bila rešitev odvodnjavanja načrtovana skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in projektantskimi izhodišči. "Do zdaj nismo prejeli strokovno utemeljenih ugotovitev, ki bi potrjevale, da odtočni jaški na obravnavanem odseku sistemsko niso umeščeni na ustreznih mestih ali da projektirana rešitev odvodnjavanja ne izpolnjuje svojega namena," odgovarjajo. Strinjajo se sicer, da lahko ob izrednih in zelo intenzivnih padavinah pride do začasnega zastajanja vode na posameznih delih vozišča, kar pa samo po sebi še ne pomeni, da je bila projektna rešitev neustrezna. "Izredni vremenski dogodki z večjo intenzivnostjo od projektnih lahko povzročijo začasno zastajanje ali površinsko odtekanje meteornih voda, kar ne pomeni pomanjkljivosti projektne rešitve," pravijo.

'Nevarne' luknje?

Nekateri prebivalci ob tem izpostavljajo, da navodila za projektiranje kolesarskih površin ne priporočajo vgradnje odtočnih jaškov na kolesarskih površinah, če pa se temu ni mogoče izogniti, morajo biti jaški povozni, reže pa morajo potekati prečno na smer vožnje. Medtem so številni jaški na tej relaciji urejeni v obliki odtočne luknje v velikosti 40 do 50 centimetrov. "Na teh luknjah sta se že zgodili najmanj dve nesreči, k sreči brez hujših posledic. Starejši kolesar je zapeljal v luknjo in bočno padel na travnato površino, otrok pa je padel na asfalt, a na srečo brez hujših posledic," nam je povedal sogovornik, ki opozarja na dodatno nevarnost, ko luknje prekrije odpadno listje in tako te postanejo nevidne. Direkcija v zvezi s tem pojasnjuje, da s takšnimi uradno potrjenimi informacijami ne razpolagajo: "Če obstajajo konkretne lokacije oziroma prijavljeni dogodki, jih je mogoče strokovno preveriti in po potrebi sprejeti ustrezne ukrepe v okviru pristojnosti upravljavca ceste." Dodajajo, da Drsi ni bil naročnik projekta in izvedbe del na kolesarski povezavi med Postojno in Hruševjem, "razen ureditve prečkanja na območju križišč lokalnih cest z državno cesto Postojna–Razdrto v območju km približno 4100". "Poudarjamo tudi, da priključne lokalne ceste niso v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo."

Nagib, ki zaliva kleti in hiše

Najbližji sosed

Na eni strani hiše, na drugi polje, kamor je pred rekonstrukcijo odtekala voda FOTO: Google Maps