Ob vse večjih podražitvah na mizi izredna uskladitev pokojnin

Na podlagi razpoložljivih podatkov glede rasti cen in plač ter glede stopnje inflacije v letošnjem letu je po njihovih besedah očitno, da so v skladu s pokojninskim zakonom podani pogoji za izredno uskladitev. Ta bi po njihovi grobi oceni morala znašati najmanj tri odstotke.

Izredno usklajene pokojnine so bile nazadnje izplačane s pokojninami za januar. Pokojnine, uveljavljene do konca leta 2010, so se dodatno uskladile za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek. Zvišanje je bilo izvedeno v skladu z novelo pokojninskega zakona, ki jo je DZ sprejel sredi januarja. Z njo je želel odpraviti zaostanek pri usklajevanju pokojnin in drugih prejemkov, uveljavljenih do konca leta 2010, ter tistih, uveljavljenih v letu 2011.

Redna uskladitev, ki je sledila februarja, je znašala 4,4 odstotka, pri čemer je bil nakazan tudi poračun od 1. januarja. Pokojnina v višini 600 evrov se je denimo od 1. januarja zvišala za malenkost več kot 26 evrov na nekaj nad 626 evrov.

Upokojencev s pokojnino iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostna, invalidska, vdovska in družinska, je po zadnjih objavljenih podatkih zavoda skoraj 628.000.