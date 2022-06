Ob vse višjih cenah potrošniki, prodajalci in trgovci potisnjeni v kot

Dvig cen energentov, surovin in materialov: velike težave, ki čedalje bolj pestijo predelovalno industrijo, ki zato čedalje težje pokriva svoje stroške. Izhod vidi le še v dvigovanju cen hrane. Kaj nas torej čaka, kaj prinašata poletje in jesen? Bomo potrošniki sploh še zmogli napolniti svojo nakupovalno košarico? Ko bodo limiti prekoračeni, bo potrošnja padla, in ne le kupec, v velikih težavah bosta tudi kmet in prodajalec, so prepričani predelovalci.