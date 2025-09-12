Cepljenje proti HPV: 'Rak ne izbira, mi pa lahko izberemo cepljenje'

Ob začetku cepljenja proti človeškim papilomavirusom (HPV) v cepilni ambulanti ZD Ljubljana so strokovnjakinje poudarile nujnost preventivnega cepljenja, saj so okužbe s HPV najpogostejše spolno prenosljive okužbe in povzročajo več vrst raka. Cepljenje po navedbah strokovnjakinj prepreči 90 odstotkov primerov raka, ki se razvijejo iz okužbe.

Strokovna direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Eva Vodnik je na današnji novinarski konferenci poudarila, da cepljenje proti HPV poleg različnih vrst raka preprečuje tudi nastanek genitalnih bradavic in predrakavih sprememb na materničnem vratu oziroma tistih celic, ki nastajajo na materničnem vratu in se lahko razvijejo v rakava obolenja. Po njenih navedbah okužba s HPV v Evropski uniji vsako leto povzroči okrog 22.000 primerov raka pri moških in okrog 85.000 primerov raka pri ženskah, cepljenje proti HPV pa prepreči 90 odstotkov teh primerov. Vodnik je ob tem poudarila, da je "preprečevanje raka veliko boljše kot zdravljenje". Vodja zdravstvenega varstva predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine v enoti Šiška Janja Schweiger Nemanič je opozorila, da "rak ne izbira, mi pa lahko izberemo cepljenje", saj je "cepljenje dobrina, ki ni dostopna vsem otrokom na svetu".

HPV virus FOTO: Shutterstock icon-expand

"Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, s katero vsaj enkrat v življenju pride v stik praktično vsak spolno aktiven posameznik. Najpogosteje do okužbe pride v prvem letu po začetku spolnih odnosov, kar pomeni, da je res zelo pomembno, da je zaščita s cepljenjem vzpostavljena že prej," pa je opozorila vodja zdravstvenega varstva žensk v enoti Šiška Tinkara Srnovršnik. HPV po njenih besedah poleg predrakavih sprememb na materničnem vratu in v nožnici povroča pri ženskah, pri obeh spolih povzroča tudi raka zunanjega spolovila, zadnjika in ustnega dela žrela. Srnovršnik je vse ženske med 20. in 64. letom starosti ob tem povabila, da se pridružijo presejalnemu programu Zora, ki je po njenih besedah ključen pri zgodnjem odkrivanju raka na materničnem vratu. Po navedbah strokovnjakinj sta bila v Sloveniji dosežena že dva od treh področnih ciljev Svetovne zdravstvene organizacije, in sicer 70-odstotna vključenost žensk v presejalne programe za odkrivanje raka na materničnem vratu in 90-odstotni delež žensk, zdravljenih za rakavimi obolenji na materničnem vratu. Za dosego tretjega cilja, 90-odstotne precepljenosti žensk in 80-odstotne precepljenosti moških, pa bo po besedah strokovnjakinj potrebnih več naporov.

Cepljenje (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand