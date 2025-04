Ob začetku del na štajerski avtocesti prilagojen avtobusni vozni red

Dars po zimski prekinitvi nadaljuje priprave na obsežna obnovitvena dela na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. V intenzivnejšo fazo del bodo prešli konec meseca, zato je pričakovati tudi večje prometne motnje.

Vozne rede je prilagodila tudi Družba za upravljanje javnega potniškega prometa. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, želijo potnikom prihrani zamude na poti v šolo in na delo.

Napovedani spremenjeni vozni redi bodo na svojih spletnih straneh in straneh prevoznika Nomago v torek objavili v dokumentni obliki, v Nomagovem iskalniku voznih redov pa bodo objavljeni, ko bo znan točen datum zapore.

"Spremembe v izvajanju voženj na širšem savinjskem območju vključujejo številne izboljšave, in sicer spremembo obratovanja linij, prilagoditev prestopov, dodatnih odhodov in uvedbo dodatnih linij," so danes sporočili iz Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa in dodali, da so spremembe uskladili tudi z ravnatelji srednjih šol.

Glede na predpostavke o dolžini zamud zaradi povečanega prometa na regionalni cesti Tepanje-Slovenske Konjice-Vojnik-Celje se bo vozni red med Celjem in Slovenskimi Konjicami (ter v obratni smeri) podaljšal za od 15 do 20 minut, med Slovenskimi Konjicami in Mariborom (ter v obratni smeri) za od pet do 10 minut, proti Celju (prek Vitanja) pa za od pet do 10 minut.

Vozni red proti Dobrni se ne bo podaljšal, saj tam ni prestopnega postajališča, a lahko na tej relaciji potniki pričakujejo zamude do pet minut. Po potrebi se bodo vozni redi dodatno prilagodili, so še zapisali na družbi.

Odhodi na naštetih linijah se bodo prestavili na predvideno zgodnejšo uro, prihodi pri tem ostajajo nespremenjeni.

Kot so še zapisali na Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, bo avtobusna linija Celje-Slovenske Konjice v časovnih konicah vozila na približno 30 minut. Prestopanje med linijami bo omogočeno, a bo po opozorilih družbe zaradi zamud problematično. Težave z zamudami bodo reševale tudi uvedene direktne linije, so še pojasnili.