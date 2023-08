Ob začetku pouka v Ljubljani postavljajo nove radarje

Bliža se prvi šolski dan, zato previdnost na cesti ni odveč. Da bodo šolarji kar se da varno stopili v novo šolsko leto, je mestna občina Ljubljana v fazi nakupa še enega samostojnega radarskega sistema in treh ohišij, ki bodo poleg omenjenih lokacij postavljeni tudi na Zaloški, Šmartinski in Dunajski cesti v Črnučah pri Osnovni šoli Maksa Pečarja. V prihodnjih mesecih bodo radar postavili tudi na Črnovaški cesti.

V lanskem letu so v obdobju enega meseca, v času intenzivnega nadzora v okolici šol, ugotovili čez 7000 kršitev, povezanih s hitrostjo, je povedal Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva. "Na drugi strani smo ugotovili več kot 3000 kršitev, ki so povezane z nepravilnim parkiranjem na pločnikih, peščevih površinah in kolesarskih stezah."

Kljub kršitvam pa v lanskem letu ni bilo nobenega primera poškodovanega otroka, ki bi vstopal ali izstopal iz šole, medtem ko so v celem letu policisti obravnavali 14 hujših in 203 lažje poškodbe, pa je izpostavil Tomislav Omejec, direktor PU Ljubljana.