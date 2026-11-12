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Ob začetku sezone Dars zagotavlja: Na zimo smo dobro pripravljeni

Ljubljana, 12. 11. 2026 14.42 pred 1 uro 5 min branja 12

Avtor:
M.S. STA
Plužne službe na terenu na Primorskem

Iz družbe Dars so sporočili, da so na prihajajoče zimske razmere dobro pripravljeni. Za zagotavljanje prevoznosti in čim večje prometne varnosti na avtocestnem omrežju bo skrbelo 338 voznikov strojnikov s 146 tovornimi vozili in 29 specialnimi vozili Unimog. V devetih avtocestnih bazah je organiziranih 54 plužnih skupin.

V nedeljo, 15. novembra, se uradno začenja nova sezona zimske službe, v družbi Dars pa poudarjajo, da so pripravljeni na sneg, poledico, žled, nizke temperature in močan veter.

Dars skrbi za zimsko vzdrževanje 625 kilometrov avtocest in hitrih cest ter pripadajočih priključkov in razcepov. Za učinkovito ukrepanje ob sneženju in poledici ima v 14 skladiščih in 42 silosih za sol na zalogi skoraj 29.000 ton soli ter nekaj več kot 556.000 litrov raztopine kalcijevega klorida. Zaloge posipnih materialov se glede na porabo in vremenske razmere sproti dopolnjujejo, so pojasnili. Za izvajanje zimske službe je pripravljenih tudi 139 posipalnikov, nameščenih na tovornih vozilih.

V zimski sezoni 2025/2026 je bilo za vzdrževanje avtocest in hitrih cest porabljenih skupno 25.000 ton soli, od tega skoraj 16.000 ton za preventivno posipanje, preostala količina pa med izvajanjem pluženja. Porabljenih je bilo tudi 279.000 litrov raztopine kalcijevega klorida, od tega skoraj 218.000 litrov za preventivno posipanje, preostanek pa med pluženjem.

Nova sezona zimske službe se začne 15. novembra, ko je tudi zadnji rok za menjavo pnevmatik.
Nova sezona zimske službe se začne 15. novembra, ko je tudi zadnji rok za menjavo pnevmatik.
FOTO: Damjan Žibert

Pomemben del zimskega vzdrževanja po navedbah Darsa predstavlja tako imenovano tekoče soljenje, pri katerem se uporablja 23-odstotna raztopina natrijevega klorida. Ta tehnologija omogoča učinkovito preprečevanje nastanka poledice, hkrati pa lahko v primerjavi s klasičnim posipanjem zmanjša porabo soli za približno 25 odstotkov.

Pri izvajanju zimske službe ima vse pomembnejšo vlogo sodobna tehnologija. S pomočjo sistemov za spremljanje stanja vozišč in nadzor posipanja lahko operaterji in vzdrževalci natančneje določajo, kje, kdaj in koliko posipnega materiala je treba uporabiti, so navedli v upravljalcu avtocestnega omrežja.

Obvezna zimska oprema

Izpostavili so še pomen odgovornosti voznikov. Kot so spomnili, je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. marca, pa tudi zunaj tega obdobja, kadar na cestah vladajo zimske razmere. "Zimske vremenske razmere lahko bistveno vplivajo na varnost in pretočnost prometa, zato je pomembno, da se vozniki nanje pravočasno pripravijo. Pred odhodom na pot naj preverijo stanje pnevmatik, zavornega sistema in druge obvezne zimske opreme ter poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila," so pozvali.

Voznikom svetujejo še, naj se na pot ob napovedanem močnejšem sneženju, če je mogoče, odpravijo še pred začetkom sneženja oziroma počakajo, da plužne ekipe očistijo glavne prometne smeri. Med vožnjo naj hitrost prilagodijo razmeram, vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo ter omogočijo nemoteno delo vozil zimske službe, so zapisali. Posebej pomembno je, da ne prehitevajo plužnih vozil.

Pred odhodom na pot naj preverijo prometne razmere ter z vozila odstranijo sneg in led ter temeljito očistijo vsa stekla, ogledala in svetila, so nanizali na Darsu. "Za daljše poti v zimskih razmerah priporočamo tudi nekaj dodatne opreme, kot so rokavice, strgalo za led, manjša lopata in odeja. Priporočljivo je poskrbeti tudi za zadostno količino goriva oziroma ustrezno napolnjenost baterije električnega vozila, saj lahko ob močnem sneženju nastanejo zastoji in daljša čakanja v prometu," so dodali.

Plužne službe na avtocesti.
Plužne službe na avtocesti.
FOTO: Bobo

Tudi v Mariboru priprave

V mariborskem javnem podjetju Nigrad z današnjim sklicem štaba in petkovo suho vajo začenjajo aktivnosti, povezane z izvajanjem zimske službe. Kot je povedal vodja zimske službe Tomaž Černec, imajo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in okoli 150 zaposlenih, trenutno pa razpolagajo z okoli 1250 tonami različnih posipnih materialov.

"Za pluženje pločnikov imamo nove traktorje, da se bomo lažje lotili ožjih pločnikov in kolesarskih stez in jih očistili v najkrajšem možnem času," je povedal Černec. Kot je ob tem znova spomnil, so ceste v Mestni občini Maribor razdeljene v tri skupine. Prva prioriteta čiščenja so glavne mestne ceste in avtobusne linije, ostale ceste pa so razvrščene glede na svojo prevoznost oziroma obremenjenost.

Izvajalci zimske službe se sicer po njegovih besedah v času večjih snežnih padavin največkrat srečajo s težavami zaradi napačno parkiranih vozil na ozkih cestah, zato že vnaprej pozivajo občane, da ob sneženju odstranijo vozila. Drugi izziv pa je po njegovih besedah odmetavanje snega z zasebnih zemljišč na že očiščene javne ceste.

Čiščenje pločnikov

Mestna občina Maribor je v proračunu za izvajanje zimske službe za zdaj namenila 1,6 milijona evrov, kar je po besedah vodje urada za komunalo in promet Andraža Mlakerja 700.000 evrov manj kot v prejšnji zimi, ki je bila precej obilna s padavinami.

Kot je še povedal Mlaker, so se pred prihajajočo zimo posebej dotaknili problematike izvajanja zimske službe na kolesarskih površinah in pločnikih. Ne želijo namreč, da bi se ponovile lanske nevšečnosti, ko je na teh površinah ostalo precej zamrznjenega snega, ki so ga nato izvajalci morali odstranjevati ročno.

"Upamo, da ne bo prihajalo do tovrstnega sosledja dogodkov, kot se je zgodil lani in res precej otežil izvajanje zimske službe, zato imamo pripravljene scenarije," je dejal Mlaker. Ljudi je pozval, naj bodo v času zimskih razmer ustrezno obuti in opremljeni. Posebej je v sneženem obdobju odsvetoval kolesarjenje, ki je lahko zelo nevarno, in priporočal hojo oziroma uporabo javnega potniškega prometa.

Odstranjevanje ledenih sveč

Vodja mariborske medobčinske inšpekcije Nina Majcenovič Mikl je napovedala, da bodo tudi letos opravljali nadzor nad izvajanjem zimske službe in izpolnjevanjem vseh obveznosti občanov. Lastniki oziroma pooblaščeni upravljavci objektov, ki mejijo na javne prometne površine, so namreč dolžni odstranjevati ledene sveče, preprečiti odpadanje snega na javno površino, prav tako je na javne površine prepovedano odmetavati sneg.

"Kazen za tovrstno početje znaša 200 evrov za fizično osebo," je opozorila. Običajno je največ kršitev oziroma nevšečnosti predvsem zaradi padanja snega z objektov. Ob tem je občane pozvala, naj bodo v času močnejšega sneženja strpni.

Pomočnik načelnika postaje prometne policije Maribor Boris Pajek pa je spomnil, da morajo biti motorna vozila od 15. novembra do 15. marca zimsko opremljena v skladu s predpisi. Ti zahtevajo uporabo zimskih pnevmatik z najmanj tremi milimetri profila, v primeru letnih pnevmatik pa mora vozilo imeti tudi pripadajoče snežne verige.

"Prav tako morajo biti vozila ustrezno očiščena, hitrost pa morajo vozniki prilagoditi razmeram na cesti," je poudaril predstavnik policije. Policisti vsako leto zaznavajo nekaj kršitev, zato bodo v ponedeljek izvedli poostren nadzor nad opremljenostjo vozil z zimsko opremo. Vseeno so vozila po njegovi oceni vsako leto kar dobro opremljena z zimsko opremo.

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KOMENTARJI12

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Sirhakel77
12. 11. 2026 15.49
Ista zgodbica kot vsako leto... Pol pa pade 5 cm snega pa totalni kolaps...
Odgovori
0 0
jurist
12. 11. 2026 15.48
yes. vsako leto čakam isto novico in vsako leto napišem isti komentar: sneg bo, ker jih je še vsako leto presenetil.
Odgovori
0 0
Vojko-Irena Blatnik
12. 11. 2026 15.46
Pripravljeni da jih bo prvi sneg presenetil.
Odgovori
+1
1 0
rogla
12. 11. 2026 15.45
Da so na zimo dobro pripravljeni, zatrjujejo vsako leto, resničnost pa je drugačna! DARS, ne zavajaj, dokaži!
Odgovori
0 0
Watcherman
12. 11. 2026 15.30
Kje ste tiste brihte s svojimi trditvami,da se lahko vozite čez zimo z letnimi gumami in,da med njimi z zimskimi ni velike razlike phahahahahahahahahahaha?.Lp
Odgovori
0 0
Slovener
12. 11. 2026 15.25
Kolektor je pripravljen na zimo?
Odgovori
0 0
Polde1
12. 11. 2026 15.12
Vidim da jih še ni zapustil smisel za humor.
Odgovori
+3
3 0
roten
12. 11. 2026 15.06
Zgodovina se ponavlja ob prvem snegu pa zopet 102 izgovora
Odgovori
+2
2 0
galeon
12. 11. 2026 14.50
DARS je na vsako zimo pripravljen. Ko bo prvi sneg, bo pa 5oo m od njihove baze v Logatcu, stal cel Vrhniški klanec.
Odgovori
+1
2 1
b78
12. 11. 2026 15.04
Stal bo zaradi nesposobnih voznikov
Odgovori
-3
0 3
Sixten Malmerfelt
12. 11. 2026 14.48
Tako kakor vsako leto, ha,ha!
Odgovori
+1
2 1
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