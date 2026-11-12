Ob začetku sezone Dars zagotavlja: Na zimo smo dobro pripravljeni

V nedeljo, 15. novembra, se uradno začenja nova sezona zimske službe, v družbi Dars pa poudarjajo, da so pripravljeni na sneg, poledico, žled, nizke temperature in močan veter. Dars skrbi za zimsko vzdrževanje 625 kilometrov avtocest in hitrih cest ter pripadajočih priključkov in razcepov. Za učinkovito ukrepanje ob sneženju in poledici ima v 14 skladiščih in 42 silosih za sol na zalogi skoraj 29.000 ton soli ter nekaj več kot 556.000 litrov raztopine kalcijevega klorida. Zaloge posipnih materialov se glede na porabo in vremenske razmere sproti dopolnjujejo, so pojasnili. Za izvajanje zimske službe je pripravljenih tudi 139 posipalnikov, nameščenih na tovornih vozilih. V zimski sezoni 2025/2026 je bilo za vzdrževanje avtocest in hitrih cest porabljenih skupno 25.000 ton soli, od tega skoraj 16.000 ton za preventivno posipanje, preostala količina pa med izvajanjem pluženja. Porabljenih je bilo tudi 279.000 litrov raztopine kalcijevega klorida, od tega skoraj 218.000 litrov za preventivno posipanje, preostanek pa med pluženjem.

Nova sezona zimske službe se začne 15. novembra, ko je tudi zadnji rok za menjavo pnevmatik. FOTO: Damjan Žibert

Pomemben del zimskega vzdrževanja po navedbah Darsa predstavlja tako imenovano tekoče soljenje, pri katerem se uporablja 23-odstotna raztopina natrijevega klorida. Ta tehnologija omogoča učinkovito preprečevanje nastanka poledice, hkrati pa lahko v primerjavi s klasičnim posipanjem zmanjša porabo soli za približno 25 odstotkov. Pri izvajanju zimske službe ima vse pomembnejšo vlogo sodobna tehnologija. S pomočjo sistemov za spremljanje stanja vozišč in nadzor posipanja lahko operaterji in vzdrževalci natančneje določajo, kje, kdaj in koliko posipnega materiala je treba uporabiti, so navedli v upravljalcu avtocestnega omrežja.

Obvezna zimska oprema

Izpostavili so še pomen odgovornosti voznikov. Kot so spomnili, je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. marca, pa tudi zunaj tega obdobja, kadar na cestah vladajo zimske razmere. "Zimske vremenske razmere lahko bistveno vplivajo na varnost in pretočnost prometa, zato je pomembno, da se vozniki nanje pravočasno pripravijo. Pred odhodom na pot naj preverijo stanje pnevmatik, zavornega sistema in druge obvezne zimske opreme ter poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila," so pozvali. Voznikom svetujejo še, naj se na pot ob napovedanem močnejšem sneženju, če je mogoče, odpravijo še pred začetkom sneženja oziroma počakajo, da plužne ekipe očistijo glavne prometne smeri. Med vožnjo naj hitrost prilagodijo razmeram, vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo ter omogočijo nemoteno delo vozil zimske službe, so zapisali. Posebej pomembno je, da ne prehitevajo plužnih vozil. Pred odhodom na pot naj preverijo prometne razmere ter z vozila odstranijo sneg in led ter temeljito očistijo vsa stekla, ogledala in svetila, so nanizali na Darsu. "Za daljše poti v zimskih razmerah priporočamo tudi nekaj dodatne opreme, kot so rokavice, strgalo za led, manjša lopata in odeja. Priporočljivo je poskrbeti tudi za zadostno količino goriva oziroma ustrezno napolnjenost baterije električnega vozila, saj lahko ob močnem sneženju nastanejo zastoji in daljša čakanja v prometu," so dodali.

Plužne službe na avtocesti. FOTO: Bobo

Tudi v Mariboru priprave

V mariborskem javnem podjetju Nigrad z današnjim sklicem štaba in petkovo suho vajo začenjajo aktivnosti, povezane z izvajanjem zimske službe. Kot je povedal vodja zimske službe Tomaž Černec, imajo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in okoli 150 zaposlenih, trenutno pa razpolagajo z okoli 1250 tonami različnih posipnih materialov. "Za pluženje pločnikov imamo nove traktorje, da se bomo lažje lotili ožjih pločnikov in kolesarskih stez in jih očistili v najkrajšem možnem času," je povedal Černec. Kot je ob tem znova spomnil, so ceste v Mestni občini Maribor razdeljene v tri skupine. Prva prioriteta čiščenja so glavne mestne ceste in avtobusne linije, ostale ceste pa so razvrščene glede na svojo prevoznost oziroma obremenjenost. Izvajalci zimske službe se sicer po njegovih besedah v času večjih snežnih padavin največkrat srečajo s težavami zaradi napačno parkiranih vozil na ozkih cestah, zato že vnaprej pozivajo občane, da ob sneženju odstranijo vozila. Drugi izziv pa je po njegovih besedah odmetavanje snega z zasebnih zemljišč na že očiščene javne ceste.

Čiščenje pločnikov

Mestna občina Maribor je v proračunu za izvajanje zimske službe za zdaj namenila 1,6 milijona evrov, kar je po besedah vodje urada za komunalo in promet Andraža Mlakerja 700.000 evrov manj kot v prejšnji zimi, ki je bila precej obilna s padavinami. Kot je še povedal Mlaker, so se pred prihajajočo zimo posebej dotaknili problematike izvajanja zimske službe na kolesarskih površinah in pločnikih. Ne želijo namreč, da bi se ponovile lanske nevšečnosti, ko je na teh površinah ostalo precej zamrznjenega snega, ki so ga nato izvajalci morali odstranjevati ročno. "Upamo, da ne bo prihajalo do tovrstnega sosledja dogodkov, kot se je zgodil lani in res precej otežil izvajanje zimske službe, zato imamo pripravljene scenarije," je dejal Mlaker. Ljudi je pozval, naj bodo v času zimskih razmer ustrezno obuti in opremljeni. Posebej je v sneženem obdobju odsvetoval kolesarjenje, ki je lahko zelo nevarno, in priporočal hojo oziroma uporabo javnega potniškega prometa.

Odstranjevanje ledenih sveč