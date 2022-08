Ob začetku tedna na cestah gost promet, gneča tudi na meji

Zastoji so trenutno na cestah od Primorske do Vrhnike, in sicer od Šmartnega na gorenjski avtocesti mimo Kosez in Brda na ljubljanski zahodni obvoznici in od priključka Ljubljana jug na ljubljanski južni obvoznici mimo Viča. Občasno zapirajo predor Šentvid. Vozniki bodo dlje časa kot običajno porabili tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje in pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Kolone vozil so tudi na cestah Vič - Brezovica, Starod - MP Starod, Dolenje - Jelšane, Lesce - Bled in Šmarje - Koper.

Na mejnih prehodih bodo vozniki čakali dlje

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Gruškovje, kjer vozniki osebnih vozil za izstop čakajo do dve uri, tovorna vozila okoli 30 minut. Na mejnem prehodu Starod bodo avtomobili za izstop porabili do dve uri. Na prehodu Sečovlje je čakalna doba do dve uri, na prehodu Jelšane pa bodo vozniki za vstop potrebovali 30 minut, za izstop do dve uri. Za vstop na prehodu Dragonja bodo vozniki čakali do dve uri, za izstop 30 minut. Na Vinici bodo izstopali 30 minut, vstopali pa približno uro. Na prehodu Sočerga se za vstop čaka 30 minut. Na mejnem prehodu Obrežje vrste za osebna vozila ni, bodo pa vozniki tovornih vozil tam za vstop čakali približno uro.