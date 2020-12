Ob začetku zime po 400 letih poravnana Jupiter in Saturn

Jupiter in Saturn bosta nocoj le šest ločnih minut vsaksebi. V večernem mraku, nekje okoli 17. ure, bo najprej viden Jupiter, potem pa v njegovi neposredni bližini še Saturn.

Naslednjič bosta Jupiter in Saturn tako tesno skupaj šele čez 60 let. To je seveda vse le navidezno, saj sta planeta fizično kar 720 milijonov kilometrov narazen.

Opazovanje konjunkcije Jupitra in Saturna bodo člani astronomske skupine na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko in astronomskem observatoriju predstavili na današnjem dnevu odprtih vrat z začetkom ob 16. uri. Program, ki bo potekal na daljavo, je sestavljen iz več krajših prispevkov, med njimi bo tudi ogled observatorija ter prikaz praktične delavnice opazovanja s teleskopom.