Ob že drugi interpelaciji ostre kritike tudi iz koalicijskih vrst

"Bianco podpore Socialni demokrati v tem primeru ne dajemo," je bil jasen vodja njihove poslanske skupine Jani Prednik. Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec ministrici prav tako ne zagotavlja podpore. "Gre za resno lekcijo o tem, kako se ne dela javnih naročil in kako se ne upravlja z javnimi sredstvi, z javnim denarjem," je dejal.

Ministrica Emilija Stojmenova Duh ob vsem tem v svojem odgovoru na vloženo interpelacijo vse očitke o sumu nevestnega dela in oškodovanja javnih sredstev še naprej zavrača. Na prvem razpisu za razdelitev računalnikov so prejeli slabih 3000 vlog, na drugem, ki se izteče ta petek, pa za zdaj zgolj 1048. Večina prenosnih računalnikov tako na izposojo še vedno čaka v skladišču, za kar davkoplačevalci plačujemo še najemnino.

Ostre besede iz vrst koalicije

Čas je, da ministrica odstopi, pravijo v opoziciji. SDS ji v interpelaciji očita oškodovanje javnih financ in da je javnost zavajala. "Nesposobnost" na ta seznam očitkov dodaja NSi. "Če kdo v tej vladi zmore vsaj malo razuma pa malo sramu, bi bilo prav, da gospa odstopi sama ali pa da jo k odstopu pozove predsednik vlade, seveda, če bo imel čas, ko se vrne z dopusta," je dejala njihova poslanka Vida Čadonič Špelič.

Ministrica Stojmenova Duh v svojem odgovoru na 17 straneh odgovarja na, kot sama pravi, neutemeljene očitke in jih vse zavrača. Iz njene stranke koalicijske partnerje opominjajo na kavalirski dogovor, da se ob interpelacijah ne glasuje proti ministrom vladne koalicije. "Po mojem osebnem videnju ministrica nosi del odgovornosti, zagotovo pa je dobrih stvari, ki so jih postorili v mandatu, več kot pa tistih slabih," jo je podprl vodja poslanske skupine Gibanja Svobode Borut Sajovic.

Poslanci Levice so se ob prvi interpelaciji pri glasovanju vzdržali, odločitve o tem, kako bodo ravnali pri drugem poskusu, pa še niso sprejeli, je pa njihovo stališče o nakupu prenosnih računalnikov jasno. "Upam, da bo to seveda šola ne samo za ministrico Stojmenovo Duh, ampak za vse funkcionarje, da se pač na tak način ne dela projektov, se pravi nedomišljeno in brez ustreznih pravnih podlag," je dejal Vatovec.

"To, kar se dogaja z računalniki oziroma z nerazdeljevanjem računalnikov, je šlamastika, pri tem vztrajam tudi danes. Vidimo, da se tudi, ne vem, pol leta oziroma leto po tem, ko sem to izjavil, dogajajo podobne zadeve oziroma se teh računalnikov ne razdeli," je bil znova oster Prednik.

Sajovic pa dodaja, da je ministrica pravzaprav pionirka na področju transparentnih postopkov. "Pri računalnikih, pri razdelitvi mislim, da je zdaj od 13.000 razdeljenih že več kot 4000, pa gre tudi za sistemsko nedoslednost, ki jo za to, da bi bila razdelitev zakonita, transparentna, ni uvedel še nobeden od ministrov in na tem področju ministrica orje ledino," je dejal.

Ministrstvo ne dvomi, da bodo nekoč vsi računalniki razdeljeni, saj, kot pravijo, je vseh upravičencev skupaj približno 300.000.

Nakup je pretresalo tudi Računsko sodišče. Ministrica odgovarja, da jim sodišče ne očita nepravilnosti pri nakupu ali razdelitvi računalnikov, temveč jim očita zgolj, da ministrstvo ni ravnalo v skladu z enim od načel zakona o javnih financah.