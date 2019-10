Ob žlahtni kapljici v raziskovanje legende o skrivnih rovih pod gradom

Rovi pod Ptujskim gradom so že od nekdaj burili domišljijo. Nekoč popolnoma zaraščeni in očem skriti vhodi, nato pa nepregleden labirint hodnikov, ki vodijo kdovekam. In popolna tema, v kateri občutek za orientacijo še prej odpove. A zdaj jih lahko tudi sami raziščete. Še več – v njih pripravljajo prve vinske pokušine v temi. Vsa pozornost je namenjena le zaznavam brbončic, vino pa tako začutite povsem drugače.

Gotovo ne obstaja graščina, ki je ne bi spremljale starodavne ljudske pripovedke o skrivnih sobah, prehodih in rovih, ki so graščakom nekoč omogočali hiter in neopazen umik pred sovražnikom. Tudi eden najmogočnejših slovenskih gradov – Ptuj – tukaj ni nobena izjema.

Zavod TuRA Ptuj rove pod gradom najema od Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož, ki z njimi upravlja (lastnik je sicer Ministrstvo RS za kulturo). Rove so na tak način domiselno oživili, obenem pa sledijo tudi trendom na področju kreativno-kulturnega turizma.

Poleg kleti in kazemat, ki se razprostirajo neposredno pod gradom, je grajski grič namreč prepreden z okoli 900 metrov dolgim sistemom rovov. "Privlačili so nas že kot otroke," se spominjajo Ptujčani. Sploh starejši pripovedujejo, kako so se nekoč po zapletenem, kot noč temnem labirintu lovili in skrivali, njihovo radovednost pa so še dodatno podžigale zgodbe o tem, da rov povezuje ptujskega z okoli 11 kilometrov oddaljenim vurberškim gradom. Dostop do temnic je bil desetletja nato onemogočen – od treh vhodov sta dva zazidana, eden pa je bil do pred leti popolnoma zaraščen, zaprt s kovinskimi vrati in težko ključavnico. Zdaj pa – ne le da se v njih lahko podamo tudi 'navadni podložniki' – je skrivnostne poti s svetilko v roki moč raziskati, v njih pa celo pod vodstvom degustatorja pokušati izvrstna štajerska vina.

Vhod v rov pod gradom, ki znova vabi obiskovalce. FOTO: Damjan Žibert

V rovih pod gradom najstarejšega slovenskega mesta so letos poleti namreč zaživele prve vinske degustacije v popolni temi. "Nevsakdanji prostor, soj latern, vzdušje in ambient, ki ga dopolnjujejo odlična lokalna vina. Vse to odlikuje naš, sicer nekoliko nenavaden turistični produkt," pripoveduje Jana Gerl iz Zavoda za spodbujanje turizma, rekreacije in animacijo TuRA Ptuj, ki v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož in podjetjem Preobrazba 42 organizira pokušine.

Ptuju želimo ponuditi vinsko izkušnjo, ki izvira iz lokalnega okolja, a se hkrati odvija drugače kot ostale, klasične pokušine, ki smo jih vajeni. —Jana Gerl, Zavod TuRA

Da so mestu in obiskovalcem želeli ponuditi nekaj drugačnega in povsem novega, hkrati pa skušali na tak način v življenje vrniti pozabljene rove, pa dodaja Anja Potočnik (Zavod TuRA). Vino na drugačen način: vsa pozornost namenjena brbončicam Vinske degustacije v temi približajo vino drugače, kot smo ga morda vajeni. "Popolna tema namreč pomaga, da se vina ne samo okuša, ampak tudi začuti. Brez drugih, v tem primeru morda kar 'odvečnih' čutnih zaznavanj in le s pomočjo brbončic se tako zajame okuse in globine žlahtne kapljice, ki jih sicer morda ne bi. Ob tem pa 'okusite' tudi zgodbo najstarejšega slovenskega mesta," obljubljajo organizatorji.

Ptujčani vabijo na prav posebno vinsko degustacijo. FOTO: Damjan Žibert

Pokušine strokovno vodita izkušena degustatorja Peter Vesenjak in Rado Škrjanec, dogodek pa spremlja tudi čutna avtorska glasba, ki jo je ustvarila ptujska glasbenica Sara Korošec. Zvoki goric, čričkov, trgatev grozdja, vina, kleti in nežnih trkov kozarcev tako vse skupaj še dodatno začinijo. Niso jih izbrali slučajno: kje drugje, kot v prostoru, zelo podobnem vinski kleti "Skrivnostni, temni in hladni. Zelo podobni hodnikom vinskih kleti, ki se raztezajo pod mestnimi ulicami in hišami, v katerih so nekoč prebivale pomembne vinogradniške družine in trgovci z vinom," razloge, zakaj pokušine potekajo dobrih 60 metrov pod površjem grajskega griča, navaja Gerlova. Rovi so se po njenih besedah tako izkazali kot izredno primerni za okušanje žlahtne kapljice, pridelane v okolici mesta.

Rov so sicer zgradili v 30. letih prejšnjega stoletja, v času Kraljevine Jugoslavije, za potrebe skladiščenja orožja za vojašnico, ki je bila čez cesto.

Tudi sam Ptujski grad je bil skozi zgodovino povezan z vinogradništvom in kletarjenjem – tradicija sega že v čas Gospodov Ptujskih. V 15. stoletju se tako prvič pisno omenja grajski vinograd oziroma "vinograd pod gradom", zgodovinarji pa sklepajo, da je grad tedaj že imel svojo vinsko klet.

FOTO: Damjan Žibert

Obvezna topla oblačila: tako poleti kot pozimi med 13 in 15 stopinj Celzija

Svojstven način predstavitve vinske kulture: kako drugače žlahtni kapljici nameniti vso pozornost, ki si jo zasluži, kot z omejitvijo drugih dražljajev in čutil? V popolni temi vso pozornost tako namenimo brbončicam in se prepustimo zgodbi in okusu vina najstarejšega mesta v deželi.

Organizatorji zagotavljajo, da je za opremo in varnost poskrbljeno – obiskovalci se sicer gibljejo na lastno odgovornost, zadržujejo pa se lahko izključno na območju, kjer to dovoli organizator. "Vse kar obiskovalci potrebujejo, so topla oblačila. Temperatura v rovu je namreč konstantna in ne presega 15 stopinj Celzija. Obisk poleti tako prijetno ohladi, pozimi pa pogreje," pravi Gerlova in dodaja, da so priporočljive dolge hlače in rokavi tudi zaradi velike vlažnosti. "Čeprav bi pričakovali nasprotno, je največja vlaga poleti. Takrat je v rovu celo megla, ki še dodatno zmanjšuje vidljivost," pripoveduje. V zavodu pa opozarjajo tudi na morda manj prijetne plati degustacij v temi – ljudem s klavstrofobijo, strahom pred zaprtimi in temnimi prostori, obiska tako ne priporočajo. Obiskovalcem, ki se med samim dogodkom morda prično počutiti slabo, pa svetujejo, da zaprosijo organizatorja, da jih z lučko pospremi iz rova. Kompleks zaradi svojih danosti prav tako nima toalet.

Rovi pod Ptujskim gradom so vedno burili domišljijo – tako prebivalcev kot obiskovalcev najstarejšega slovenskega mesta. FOTO: Damjan Žibert

Dogodek sicer traja dobro uro, poleg ogleda in vodenja po skrivnostnih tunelih, vključuje degustacijo štirih lokalnih vin s pokušino sira in suhega sadja ob glasbenem ozadju. Nanj vabijo tako posameznike in pare, kot tudi zaključene družbe in manjše skupine. So pa zaradi omejenega števila obiskovalcev obvezne prijave. Pokušine prav tako nimajo rednega termina – odprte termine zaenkrat razpišejo enkrat do dvakrat mesečno, posamezne skupine se lahko prijavijo tudi individualno. Produkt so sicer šele umestili v svojo ponudbo, a so v zavodu z odzivom že sedaj zadovoljni.

Skrivnostno doživetje v rovih, približno 60 metrov pod samim gradom, kjer je konstantna temperatura med 13 in 15 stopinj Celzija. FOTO: Damjan Žibert

Dve muhi na en mah

Po mnenju organizatorjev gre sicer za turistični produkt, zanimiv široki paleti odraslih obiskovalcev. "Že lokacija naredi svoje, tudi za tiste, ki z vinom nimajo veliko izkušenj," je za STA pred časom denimo ocenila Potočnikova. Po njenem mnenju je dogodek vendarle morda bolj zanimiv za tiste, ki se večkrat udeležujejo vinskih dogodkov, saj je takšna pokušina nekaj povsem drugačnega in posebnega.

V zavodu želijo na ta način torej oživiti rov pod gradom, hkrati pa slediti tudi turističnim trendom na področju kreativno-kulturnega turizma. "Gre za izjemno izkušnjo, s katero obiskovalcu ponudimo prav posebno vinsko doživetje, ki izvira iz lokalnega okolja, a se dogaja povsem drugače, kot ostale pokušine, ki jih je morda vajen," razlaga Gerlova. "Obenem pa s tem želimo dodati prispevek oziroma kamenček v mozaik ptujskih zgodb, ki burijo domišljijo." V zavodu pa se ob tem ne želijo ustaviti. V prihodnje namreč želijo obuditi celoten rov – ga napolniti z idejami in dogajanjem. Pripravljajo tako že nove projekte, ki bodo pripeljale tudi mlade. V prvi vrsti bi radi pripravili 'pobeg iz rova' – torej nekakšno 'sobo pobega', ki bo namenjena predvsem otrokom in družinam. "Da bo to prostor, ki ga obiščejo tako turisti kot domačini."

Čuti se izostrijo: obiskovalci se preizkusijo, ali lahko v popolni temi ugotovijo, katero vino pijejo. FOTO: Damjan Žibert

Ptuj in okolica sta sicer že iz zgodovine znana po proizvodnji in prodaji odličnega vina. Mesto še danes živi in diha predvsem z belimi vini. Ponudba je sicer široka – Ptujska klet, nekaj manjših vinotek in kleti ponuja degustacije, tudi v nekaterih lokalih v mestu je izbor vin širok, je pred časom Potočnikova za STA opisala aktualno ptujsko vinsko ponudbo za turiste. Degustacija v temi pa je novost. Gre torej za vinsko izkušnjo, ki izvira iz lokalnega okolja, vendar na unikaten način, pa produkt predstavlja Slovenska turistična organizacija (STO). Grajsko podzemlje vabilo že v preteklosti: prvič uradno odprto leta 2016 To sicer ni prvič, da bi rove pod Ptujskim gradom odprli za obiskovalce. Možnost ogleda in predstavitve zgodbe v rovu, ki ga je najel, je tako v sklopu projekta Skriti Ptuj (kot se je imenoval tudi del rova) leta 2016 ponujal ptujski vsestranski umetnik in režiser Samo M. Strelec. S tem je širši javnosti želel pokazati skrite podrobnosti mesta in izpostaviti doslej še neopažene zanimivosti. "Pod gradom se namreč skriva delček bogate zgodovine, ki bi morala biti postavljena na ogled," je bil prepričan Strelec.

Ptuj je od letošnjega poletja bogatejši za nov, nekoliko nenavaden turistični produkt. FOTO: Damjan Žibert

V temačne hodnike je takrat umestil več razstav, umetniških in interaktivnih inštalacij – del rova (Mini MUS) je na primer služil kot nekakšen mini muzej slovenskih uspehov, tukaj je bila tudi Soba za odrasle z razstavljenimi fotografijami aktov in erotičnih figur skozi zgodovino. Skupno si jih je ogledalo okrog 1000 obiskovalcev, a le po eni sezoni so se vrata ptujskega podzemlja spet zaprla. Kljub temu, da je Strelcu pri uresničitvi ideje pomagalo veliko ljudi in da je vložil precej lastnega denarja, se je kmalu izkazalo, da bo muzejsko zgodbo v podzemlju brez dodatne finančne podpore težko peljati dalje. Svoje je nato naredila tudi zima – fotografije in druge razstavne eksponate sta v nekaj mesecih uničili vlaga in plesen. Kot je medijem takrat pojasnil ustvarjalec, se je za zaprtje odločil zato, ker bi moral vložiti nova denarna sredstva, kaplja če rob pa je bilo dejstvo, da v letu 2017 niso dobili odobrenih javnih del.

Večino razstavljenih stvari in fotografij, ki jih je na ogled leta 2016 postavil Strelec, je uničila vlaga. FOTO: Damjan Žibert