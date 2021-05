Ob zori spet zadonele budnice: ob medsebojni razdalji, a brez lukenj v maskah

Danes je mednarodni praznik dela, dan, ki ga v Sloveniji spremljajo posebne tradicije. Že sinoči so zagoreli kresovi, resda zaradi ukrepov ob epidemiji manjši. Danes pa so prebivalci mest in vasi vstali malo prej kot po navadi, zaradi tradicionalnih budnic.

Ura je bila 5.15, Slovenija je še spala. Zaigrali so v Vevčah, v Vrhpolju pri Vipavi, pa v Selnici ob Dravi, Mariboru ... Malo po 6. uri so prebudili stanovalce Župančičeve jame v Ljubljani. Saj za praznik bi najbrž kdo rad spal malo dlje.

Gregor Koritnik iz Papirniškega pihalnega orkestra Vevče pripoveduje, da so nanje tudi že streljali – z zračno puško. "A to so bili ekstremi, desetletja nazaj." Danes so jutranjo glasbeno spremljavo večinoma spremljali z oken in balkonov, ob njej pa zaploskali. Član Pihalnega orkestra Pošta Maribor Aleksander Čonč pravi, da so ljudje veseli, da se nekaj spet dogaja. Letos jim je skorajda še bolj všeč kot prejšnja leta. Kajti zdaj so posebni časi.

"Naša godba letos praznuje 45 let obstoja. In 44-krat smo igrali budnico. Samo lani je nismo," pove Brane Kuharič iz Pihalnega orkestra Bežigrad.

Korona je prekinila celo to tradicijo. In še vedno nanjo vpliva. Glasbeniki se po navadi trudijo, da bi igrali skupaj. Letos pa so se trudili, da bi bili bolj narazen. Kot pove Dani Leskovic iz Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je namreč še vedno najpomembneje, da so zdravi ter pripravljeni za takšno delo. "Gremo malce bolj hitro skozi, držimo se ukrepov – saj vidite – maske gor, maske dol," pa ponazarja Andrej Šauperl, član Godbe Ruše.

Tudi KD Pihalna godba Vrhpolje, Vipava se je prilagodila epidemiološkim navodilom. Današnjo budnico so izvedli v manjšem številu, v skupini po deset, oriše Tine Tončič.

No, pihalci in trobilci pa nikjer niso delali lukenj v maske, kar je bil eden bolj zanimivih uradnih predlogov.