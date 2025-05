Obala stopila skupaj zoper tigraste komarje

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na izolski občini, je omenjena akcija namenjena zlasti osveščanju občanov o preprečevanju razmnoževanja tigrastih komarjev. Ob tem opozarjajo, da je lahko takšna akcija uspešna le, če v njej sodeluje tudi javnost.

Dodali so, da je bistvenega pomena, da ljudje v okolici svojih hiš, njiv in tudi na pokopališčih redno praznijo posode z vodo, ki jih ne uporabljajo, in jih pri tem obrnejo ali prekrijejo, redno odstranjujejo predmete, v katerih se lahko zadržuje voda, to pa tudi redno menjajo.

Poleg tega je treba redno skrbeti tudi za očiščene strešne žlebove in talne kanale ter nepredušno zaprte zadrževalnike vode, ki se jih ne da izprazniti, kot so sodi in cisterne.

Nanašanje sredstva Aquatain na javne površine bo v občinah potekalo v več fazah, ki upoštevajo razvojni cikel tigrastega komarja. "Po dostopnih podatkih lahko pričakujemo kar 91-odstotno zmanjšanje pojavnosti ličink komarja okrog površin, na katere bo naneseno sredstvo," so še pojasnili na izolski občini.

Sredstvo deluje mehansko, na vodni gladini pa ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink, kot tudi odlaganje jajčec. Okolja ne obremenjuje ter ni škodljivo za ljudi, živali, rastline in ostale organizme.