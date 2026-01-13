Slovenija
Obalna hitra cesta po novem brezplačna, a tudi počasnejša
Z novim letom je vožnja po odseku hitre ceste med Škofijami in Koprom brezplačna, a tudi počasnejša. Zaradi prekategorizacije v glavno cesto je zdaj najvišja dovoljena hitrost 90 oziroma 80 kilometrov na uro. Prebivalci Škofij, Dekanov in Bertokov so kljub temu zadovoljni, saj se tranzitni promet že umika z lokalnih cest.
