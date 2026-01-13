Naslovnica
Slovenija

Obalna hitra cesta po novem brezplačna, a tudi počasnejša

Koper, 13. 01. 2026 21.27 pred 22 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Jaka Vran
Obalna hitra cesta

Z novim letom je vožnja po odseku hitre ceste med Škofijami in Koprom brezplačna, a tudi počasnejša. Zaradi prekategorizacije v glavno cesto je zdaj najvišja dovoljena hitrost 90 oziroma 80 kilometrov na uro. Prebivalci Škofij, Dekanov in Bertokov so kljub temu zadovoljni, saj se tranzitni promet že umika z lokalnih cest.

obala hitra cesta vinjeta

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Googlebot
13. 01. 2026 21.52
Ja cesta narejana za hitrost 110km potem, ko več ni vinjete ni varna in je potrebno znižat hitrost 😂 Slovenistan razumi če moreš. To je isto kot da ima sosed 500 teh 500€ more meni vrnit ampak ker sem jih jaz dobil so vredni samo 300€ zakaj zato ker tako pravi.
Odgovori
0 0
txoxnxy
13. 01. 2026 21.49
Ma na te kolovoze dajte takoj za mejo tablo vožnja na lastno odgovornost in tablo 10 km/h pa policaja za vsako biljko z radarjem v roki da pokasirajo izpad vinjet .
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
13. 01. 2026 21.46
maaa
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
13. 01. 2026 21.41
Kaj vas je primorce dars na suho!
Odgovori
+4
4 0
