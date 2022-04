Obalne občine v boj s tigrastimi komarji

Znano je, da so pogoji za razmnoževanje tigrastih komarjev, ki izvirajo iz tropske in subtropske Azije, na javni infrastrukturi, kjer se voda zadržuje dlje časa in dovoljuje nastajanje stoječih voda, zelo ugodni. Tigrasti komarji so v zadnjih letih postali izjemno nadležni, saj pikajo podnevi, kar pri naših komarjih opazimo le izjemoma. Zato bodo proti njim uporabljali preparat Aquatain, ki je za ljudi in okolje popolnoma neškodljiv, so povedali na občini Koper.

Župani tudi pozivajo občane, da se pridružijo akciji in z odgovornim ravnanjem pomagajo preprečiti nastanek gojišč za razmnoževanje te izredno invazivne vrste tigrastih komarjev, zato bodo občine tudi zagotovile kapalke kemičnega sredstva Aquatain. Brezplačne 50-mililitrske vzorce sredstva bodo občani lahko prevzeli od ponedeljka dalje na sedežu vrtnarije Javnega podjetja Marjetica Koper (Škocjanska pot 2), in sicer ob delavnikih med 7.30 in 17. uro, ob sobotah pa med 7.30 in 13. uro. S seboj pa morajo prinesti zadnjo položnico Marjetice Koper.

Sredstvo Aquatain bo sicer izvajalec vse do oktobra vnašal v jaške javne infrastrukture in na druga mesta, na katerih je stoječa voda. "Pripravek na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter polaganje jajčec, ob tem pa ne obremenjuje okolja in ni škodljiv za ljudi, živali, rastline ter druge organizme. Da bi dosegli pravi učinek, bodo morali postopek večkrat ponoviti, saj razvojni krog od jajčeca do odraslega komarja spomladi traja od 15 do 20 dni, poleti od 6 do 8 dni. Po dostopnih podatkih lahko pričakujemo 91-odstotno zmanjšanje pojavnosti ličink komarja okrog površin, na katere bodo sredstvo nanesli," so pojasnili na koprski občini in dodali, da sredstva ne bodo nanašali ob rekah, jezerih in mlakah oziroma na območjih, kjer ima ta vrsta komarja že dovolj naravnih plenilcev.

Pojasnili so še, da je priporočljivo tudi, da občani poskrbijo, da so zalivalke in podstavki za rože, vedra, odprte plastenke, avtomobilske gume, rezervoarji za vodo in žlebovi po vsaki uporabi pokriti, pospravljeni ali suhi, koristna pa je tudi nabava sredstva za samostojen nanos sredstva, ki onemogoča nadaljnji razvoj ličink komarja.