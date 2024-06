Obalne občine s skupno akcijo zoper tigraste komarje

Bistvenega pomena je, da ljudje v okolici svojih hiš, na njivah in pokopališčih redno praznijo posode z vodo, ki jih ne uporabljajo, ter jih pospravljajo v zaprt prostor ali obrnejo, redno čistijo odpadke, kjer bi se lahko zadrževala voda, operejo podstavke cvetličnih lončkov, menjajo vodo v vazah na pokopališčih, čistijo zamašene strešne žlebove in talne kanale ter nepredušno zaprejo zadrževalnike vode. Če posod in drugih vodnih zadrževalnikov ne morejo izprazniti, naj jih pokrijejo.

Preventivna akcija bo vse do oktobra poleg nanašanja omenjenega sredstva namenjena tudi osveščanju občanov in občank o preprečevanju razmnoževanja tigrastih komarjev. Kot so ob tem zapisali v sporočilu Občine Izola, je namreč akcija zatiranja uspešna le, če sodeluje tudi javnost.

Nanašanje sredstva Aquatain na javne površine bo v obalnih občinah potekalo v več fazah, pri čemer bodo upoštevali razvojni cikel tigrastega komarja. Po dostopnih podatkih pričakujejo 91-odstotno zmanjšanje pojavnosti ličink komarja okrog površin, na katere bo naneseno sredstvo. Ob tem občine slovenske Istre občanom zagotavljajo tudi brezplačne ampule sredstva, ki jih lahko prevzamejo v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v Turistično informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču.

Sredstvo deluje mehansko. Na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter odlaganje jajčec. Obenem ne obremenjuje okolja in ni škodljivo za ljudi in druge organizme. Sredstvo je priporočljivo večkrat nanesti, na vsake štiri tedne oziroma 28 dni. Razvojni krog od jajčeca do odraslega osebka komarja namreč spomladi traja od 15 do 20 dni, poleti pa le od šest do osem dni. Z enim mililitrom sredstva preprečimo razvoj komarjev v enem kubičnem metru vode.

Tigrasti komarji so slabi letalci in lahko preletijo le nekaj sto metrov. Zato je še posebej pomembno, da se akciji zatiranja njihovega razmnoževanja pridruži čim več ljudi, so še opozorili na izolski občini. Samice tigrastih komarjev se sicer hranijo s krvjo ljudi in toplokrvnih živali, ob tem pa lahko tudi prenašajo virusne bolezni.