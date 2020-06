Tri ideje za izlete: peš po slovenski obali

Bi odkrivali slovensko obalo na drugačen način, se nadihali morja in uživali v novih razgledih? Piranski in portoroški turistični delavci vas vabijo na izlet po eni od treh krožnih pešpoti. Vse se začnejo v Portorožu, od koder se lahko usmerite proti Piranu, Seči ali Strunjanu.

"Poti peljejo po slikovitih in razgibanih pokrajinah, ki ponujajo čudovite razglede na brezčasne soline, najvišji flišni klif na vzhodnem Jadranu, fotogeničen Mesečev zaliv in druge edinstvene pejsaže. Vodijo po gozdnih poteh, skozi srednjeveški Piran, Krajinski park Strunjan, po poti nekdanje ozkotirne železnice Parenzane, mimo fieških jezer in impozantnih skulptur Forma vive," so zapisali. Vsako od poti, ki so skupaj dolge 28 kilometrov, je mogoče prehoditi v dveh do treh urah, zato so primerne tako za družine z otroki kot tudi za rekreativce.

Piranska pešpot dolžina: 9 kilometrov

predviden čas: 2 uri 30 minut

Piranska pešpot FOTO: Jaka Ivančič

Mimo portoroških vrtov se boste povzpeli do Belega križa in kmalu se vam bo odprl pogled do Trsta, ob lepem vremenu celo do Triglava. Sledi spust do fieških jezer, pot pa boste nadaljevali pod klifom do Pirana, kjer boste obšli svetilnik na Punti in se po znani obmorski promenadi vrnili v Portorož.

Strunjanska pešpot dolžina: 12 kilometrov

predviden čas: 3 ure

Strunjanska pešpot FOTO: Branko Furlanič

"Strunjanska pešpot se prične s skrivnostnim predorom Valeta, skozi katerega je pred stotimi leti peljala ozkotirna železnica Parenzana. Kmalu se boste znašli sredi Krajinskega parka Strunjan, povzpeli se boste na rob najvišjega klifa vzhodnega Jadrana, kjer vam bo dih vzel razgled na Mesečev zaliv. Pot vas bo nato peljala ob robu klifa, skozi prikupen sredozemski gozdiček spet nazaj proti strunjanskim solinam," so pot opisali turistični delavci. Ker je prehod čez soline zaradi vzdrževalnih del trenutno zaprt, predlagajo sprehod ob robu solin. Občudovali boste lahko solna polja, pogled se bo ustavil tudi na pirabski cerkvi sv. Jurija v daljavi. Pot nadaljujte do Pacuga in naprej proti Fiesi in Portorožu.

Seška pešpot dolžina: 7 kilometrov

predviden čas: 2 uri

Seška peštop FOTO: Branko Furlanič