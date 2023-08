Občan sam naročil analizo tal, ta pokazala presežno vrednost težkih kovin

Agencija RS za okolje (Arso) je pripravila načrt preglednega monitoringa tal in voda po poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku letošnjega avgusta. Načrt je med drugim predvidel tudi odvzeme vzorcev mulja in tal v porečju reke Meže, in sicer na štirih lokacijah v dolini reke Meže. "Analiz vzorcev tal in mulja še nimamo. Pričakujemo jih prihodnji teden," so za pojasnili na Arsu. Natančna metoda, ki jo uporabljajo pri analizi, zahteva več časa, so pojasnili.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so na naše poizvedovanje odgovorili, da rezultatov monitoringa tal še ni ter da je komentiranje rezultatov najprej v pristojnosti Arsa. NIJZ bo sicer sodeloval pri interpretaciji uradnih podatkov uradnega vzorčenja s strani pristojnih institucij in na podlagi ugotovitev predlagal javnozdravstvene ukrepe in priporočila.

Občan Prevalj objavil rezultate analize tal po odstranitvi mulja

"Za slednje bo zelo pomembna tudi primerjava med rezultati meritev, ki se v delu Koroške izvajajo že več let. Za primerjavo rezultatov so pomembne okoliščine odvzema vzorcev in metoda analiziranja. Podatkov vzorčenj, ki jih niso opravile pristojne inštitucije, ne moremo komentirati, saj ne poznamo vseh okoliščin odvzemov vzorcev, ki pa so pomembne za pripravo ugotovitev in priporočil," so povedali za STA.

Do pridobitve uradnih rezultatov vzorčenja pa je za prebivalce pomembno, da upoštevajo navodila pristojnega ministrstva. To priporoča, da naj prebivalci pri rokovanju z muljem uporabljajo zaščitne rokavice, škornje, plašče in podobno, pri tem pa je še posebej treba paziti in preprečiti, da bi se z muljem igrali otroci. Poudarjajo še, da je mulj treba odložiti na pravilen način na mesta, kjer se zbirajo odpadki, in da bodo za mulj poskrbele pristojne službe.