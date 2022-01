Na območju Rakovega Škocjana so občani opazili sečnjo dreves in številni so izrazili zaskrbljenost, saj se s sečnjo na tem območju namreč ne strinjajo. V Notranjskem parku, kjer so dobili številne pritožbe, so pojasnili, da sami nimajo nobene povezave s sečnjo. Lastnik gozdov v Rakovem Škocjanu je namreč Republika Slovenija, v njenem imenu pa z gozdovi upravlja državno podjetje SiDG, ki tudi izvaja oz. naroča in plačuje sečnjo. Občane mirijo, da se izvaja sečnja dreves, ki se sušijo.

Na Notranjski park so se obrnili številni občani, zaskrbljeni zaradi sečnje v Rakovem Škocjanu. Kraška dolina je namreč znana po svoji neokrnjeni naravi, zato številni sečnji na tem območju nasprotujejo. Kot pojasnjujejo v Notranjskem parku, sami s sečnjo niso povezani: "Prav tako v postopkih načrtovanja in dovoljevanja sečnje park nima nobene formalne vloge. Lastnik gozdov v Rakovem Škocjanu je Republika Slovenija, v njenem imenu pa z gozdovi upravlja državno podjetje SiDG, ki tudi izvaja oz. naroča in plačuje sečnjo." Kot so pojasnili, se zadnji mesec v Rakovem Škocjanu izvaja sanitarna sečnja dreves, ki se sušijo: "Predvsem gre za vrsto veliki jesen, ki ga povsod po državi ogroža invazivna tujerodna gliva. Sečnja je načrtovana predvsem ob poteh, kjer bi sušeča se drevesa lahko ogrožala obiskovalce. Sečnja je bila načrtovana z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom. Odločitev, katera drevesa bodo odstranjena je bila sprejeta na skupnem terenskem ogledu predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave."