Občanki, ki je ostala brez kontracepcije, so se opravičili. Sprejeli bodo ustrezne ukrepe

Še enkrat so ponovili, da institut ugovora vesti opredeljuje ustava ter da ima "farmacevtski strokovni delavec kot zdravstveni delavec, skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, zakonsko utemeljeno pravico do ugovora vesti". "Zaradi zagotavljanja uresničevanja z ustavo in zakonom zagotovljene pravice ter nejasne opredelitve ugovora vesti in postopkov ter dopustnih okoliščin za njegovo uveljavljanje, niti ne moremo presojati o upravičenosti ali neupravičenosti instituta ugovora vesti, ki je posamezniku zagotovljen z zakonom ali ustavo," so dodali.

Ob tem pa še poudarili, da "neprestano strmijo k zagotavljanju najvišjega nivoja kakovosti delovnih procesov in nudenjem visokokakovostnih nasvetov pri skrbi za zdravje ljudi".

Na naše vprašanje, kako komentirajo, da je kljub temu pacientka ostala brez zdravila pa: "Smatramo, da z vidika bližine naše večje lekarniške enote Lendava pri Zdravstvenem domu (oddaljena cca 600 m) in edinstvenega primera, nihče ni ostal brez zdravil, katera so bila predpisana na zdravniški recept".

So pa še dodali, da so se pacientki za neprijetno izkušnjo opravičili.