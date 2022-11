Občanom Logatca nelagodno zaradi beguncev iz afriških držav

Kot je uvodoma pojasnil župan Logatca Berto Menard, se je za današnji sestanek odločil zaradi vse pogostejših pozivov občanov v povezavi s stanjem v izpostavi azilnega doma v Logatcu. V tem domu sicer prebivajo predvsem begunci iz Ukrajine, v zadnjih dveh mesecih pa opažajo tudi porast beguncev iz Burundija, Konga, Kube in drugih držav.

Občani župana ob tem obveščajo o nelagodju, ki ga občutijo, ker se po Logatcu in okolici srečujejo s skupinami migrantov. Ena od težav je tudi odlaganje odpadkov v neposredni okolici in zbiranje nastanjenih v poznih nočnih urah, tako v okolici azilnega doma kot v mestu in v okoliških vaseh.

Sestanka so se udeležili tudi predstavniki ministrstva za notranje zadeve in policije, ki so prisotnim zagotovili, da zaradi naraščajočega števila migrantov iz afriških držav v Logatcu ne zaznavajo težav.