Občina bi zagotovila zemljišča, država pa nadomestne hiše

"Razmišljamo, da bi za tiste, ki so izgubili streho nad glavo, organizirali gradnjo novih hiš, občina bi zagotovila zemljišča, jih komunalno opremila, potem pa bi država postavila objekte tam, kjer so ljudje izgubili streho nad glavo," je pojasnil. V tem primeru bi se odločili za gradnjo tipiziranih montažnih hiš, podobno kot ob popotresni obnovi v bivši Jugoslaviji. S tem bi poskušali maksimalno skrajšati roke, kako priti do nadomestne hiše.

Predsednik vlade Robert Golob je v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da so že sprejeli določene ukrepe, bilo je denimo nakazanih prvih deset milijonov evrov pomoči na Rdeči Križ in Karitas za prvo pomoč, omenil je tudi nadomestne gradnje.

Prav tako je poudaril, da bo v duhu pomoči letošnji 14. avgust označen kot dan solidarnosti, verjetno pa tudi dela prost dan, ki bi ga namenili čiščenju ne samo svojega doma, ampak da pomagamo tudi znancem in sosedom. "Želimo si, da Slovenija zaključi praznike v duhu solidarnosti."

Ljudi je pozval, naj škodo čim prej prijavijo občinskim komisijam. Slednjim pa zato, ker oni vedo, kdo je najbolj upravičen, poznajo stanje na terenu in vedo, kakšna je škoda. Vlada pa je zagotovila prvih deset milijonov evrov, če bo potrebno, in ko bo potrebno, bo zagotovila dodatna in verjetno večja sredstva, je dodal. "Ta mehanizem deluje, to se ne bo štelo v dohodnino, to bo neto prispevek vlade iz proračuna za pomoč ljudem."