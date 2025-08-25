SKA Projekt bo projektiral obnovo Kanina za skoraj 120.000 evrov

Kranjsko podjetje SKA Projekt, ki ga je na javnem naročilu izbrala Občina Bovec, bo za nekaj manj kot 120.000 evrov z davkom pripravilo projektno dokumentacijo za obnovo smučišča Kanin. Strokovna komisija je nižjo ponudbo konkurence zavrnila in jo ocenila za neustrezno.

Občina Bovec je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo smučišča oz. gorskega turističnega centra Kanin, vključno z gradnjo nove krožne kabinske žičnice in zamenjavo sedežnice Veliki Graben, objavila 5. junija.

Do roka je prejela dve ponudbi. Podjetje Arhitektura Jure Kotnik z Raven na Koroškem je oddalo dva ponudbena predračuna - projektiranje bi opravilo bodisi za 81.500 evrov brez davka oz. 99.430 evrov z davkom bodisi za 86.000 evrov brez davka oz. 104.920 evrov z davkom. Ponudba kranjskega podjetja SKA Projekt pa je brez davka vredna nekaj nad 98.000 evrov, kar z davkom znese 119.645 evrov. Strokovna komisija je, kot je razvidno iz odločitve, objavljene na portalu javnih naročil, ocenila, da ponudba Arhitekture Jure Kotnik ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika ter ni dopustna. Kot so zapisali, namreč ni razvidno, katero ponudbeno ceno ponuja ponudnik in katero naj torej občina kot naročnik upošteva.

Načrt obnove Kanina FOTO: POP TV icon-expand

Tudi pri ponudniku SKA projekt so sicer v občinski strokovni komisiji našli nekatere neustreznosti, saj ni predložil dokumentacije v zvezi z neblokiranostjo transakcijskih računov ter ni podal ustreznih referenc za vodjo projekta. Je pa na podlagi poziva občine dokumentacijo ustrezno in pravočasno dopolnil. Tako je občina izbrala ponudbo kranjske družbe, je pa na odločitev, na portalu javnih naročil objavljeno danes, možno vložiti še zahtevek za revizijo. Izbor pripravljavca projektne dokumentacije je eden od pomembnih korakov na poti k obnovi edinega slovenskega visokogorskega smučišča oz. ureditvi novega kaninskega gorsko-turističnega centra. Ker je Kanin že skoraj dve leti zaprt, bovški turizem namreč v zimskih mesecih beleži skoraj popoln izpad turističnega obiska.

Bistveni element projekta pa je financiranje. Vlada je sredi junija potrdila pismo o nameri, da je država pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo krožno kabinsko žičnico na Kanin. Mora pa občina v roku enega leta za zagotovitev sofinanciranja pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in ga prenesti na državo. Pred prenosom investitorstva na državo mora vlado seznaniti tudi s pogodbo z investitorjem o obnovi oziroma izgradnji ostalih žičniških naprav na Kaninu ter posredovati dokazila o investitorjevi finančni, organizacijski, kadrovski in strokovni sposobnosti izvedbe investicije ter v nadaljevanju nato upravljanja z žičniškimi napravami in smučiščem.