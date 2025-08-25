Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

SKA Projekt bo projektiral obnovo Kanina za skoraj 120.000 evrov

Bovec, 25. 08. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
1

Kranjsko podjetje SKA Projekt, ki ga je na javnem naročilu izbrala Občina Bovec, bo za nekaj manj kot 120.000 evrov z davkom pripravilo projektno dokumentacijo za obnovo smučišča Kanin. Strokovna komisija je nižjo ponudbo konkurence zavrnila in jo ocenila za neustrezno.

Občina Bovec je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo smučišča oz. gorskega turističnega centra Kanin, vključno z gradnjo nove krožne kabinske žičnice in zamenjavo sedežnice Veliki Graben, objavila 5. junija.

Preberi še Kdo bo prenovil Kanin? Občina prejela dve ponudbi

Do roka je prejela dve ponudbi. Podjetje Arhitektura Jure Kotnik z Raven na Koroškem je oddalo dva ponudbena predračuna - projektiranje bi opravilo bodisi za 81.500 evrov brez davka oz. 99.430 evrov z davkom bodisi za 86.000 evrov brez davka oz. 104.920 evrov z davkom. Ponudba kranjskega podjetja SKA Projekt pa je brez davka vredna nekaj nad 98.000 evrov, kar z davkom znese 119.645 evrov.

Strokovna komisija je, kot je razvidno iz odločitve, objavljene na portalu javnih naročil, ocenila, da ponudba Arhitekture Jure Kotnik ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika ter ni dopustna. Kot so zapisali, namreč ni razvidno, katero ponudbeno ceno ponuja ponudnik in katero naj torej občina kot naročnik upošteva.

Načrt obnove Kanina
Načrt obnove Kanina FOTO: POP TV

Tudi pri ponudniku SKA projekt so sicer v občinski strokovni komisiji našli nekatere neustreznosti, saj ni predložil dokumentacije v zvezi z neblokiranostjo transakcijskih računov ter ni podal ustreznih referenc za vodjo projekta. Je pa na podlagi poziva občine dokumentacijo ustrezno in pravočasno dopolnil.

Tako je občina izbrala ponudbo kranjske družbe, je pa na odločitev, na portalu javnih naročil objavljeno danes, možno vložiti še zahtevek za revizijo.

Izbor pripravljavca projektne dokumentacije je eden od pomembnih korakov na poti k obnovi edinega slovenskega visokogorskega smučišča oz. ureditvi novega kaninskega gorsko-turističnega centra. Ker je Kanin že skoraj dve leti zaprt, bovški turizem namreč v zimskih mesecih beleži skoraj popoln izpad turističnega obiska.

Načrt obnove Kanina
Načrt obnove Kanina FOTO: POP TV

Bistveni element projekta pa je financiranje. Vlada je sredi junija potrdila pismo o nameri, da je država pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo krožno kabinsko žičnico na Kanin. Mora pa občina v roku enega leta za zagotovitev sofinanciranja pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in ga prenesti na državo.

Pred prenosom investitorstva na državo mora vlado seznaniti tudi s pogodbo z investitorjem o obnovi oziroma izgradnji ostalih žičniških naprav na Kaninu ter posredovati dokazila o investitorjevi finančni, organizacijski, kadrovski in strokovni sposobnosti izvedbe investicije ter v nadaljevanju nato upravljanja z žičniškimi napravami in smučiščem.

Preberi še Bovški občinski svet podprl načrte tujega investitorja za Kanin

Med zainteresiranimi vlagatelji se je v zadnjem času kot najbolj resna pojavila družba CDC iz južnotirolskega Bozna (Bolzana), za katero naj bi stal ruski, švicarski in italijanski kapital. Investitor naj bi v večfazno obnovo vložil 105 milijonov evrov.

Kanin Občina Bovec SKA Projekt žičnica projektiranje
SORODNI ČLANKI

Kdo bo prenovil Kanin? Občina prejela dve ponudbi

Reševanje Kanina: 'Čas bo kratek, treba bo takoj zagristi'

Vlada pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo žičnico na Kanin

Bovški občinski svet podprl načrte tujega investitorja za Kanin

Obnova Kanina za 105 milijonov evrov v stilu dubajskega prestiža

Gondole žičnice na Kanin naprodaj. Župan Bovca: Prihajajo nove

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
25. 08. 2025 19.38
120000 evrov za dokumentacijo, ti niso normalni sam lopovščina.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215