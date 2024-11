Občina Bovec zavrnila Križajev projekt, ker ni predstavil glavnega vlagatelja

Župan Bovca Valter Mlekuž je skupaj s predstavniki komisije občinskega sveta za Kanin in nekaterimi svetniki minuli četrtek sprejel Križaja, ki je z ekipo občinskemu svetu že septembra predstavil projekt, a se nato na poziv občinskega sveta, naj v 14 dneh poda konkretne predloge z definiranim finančnim načrtom in dinamiko izvajanja investicije, ni odzval.

Tudi na tokratnem srečanju, na katerem sta Križaja spremljala direktor Smučarskega centra Jahorina Dejan Ljevnaić in tehnični direktor Predrag Milanović, so po navedbah občine pripravili tako tehnično kot finančno predstavitev, niso pa predstavili glavnega vlagatelja za izvedbo projekta, zato tudi niso imeli pripravljene dinamike financiranja projekta, kot sta pričakovala občina in občinski svet.

"Občina Bovec in komisija občinskega sveta Občine Bovec za Kanin zato ugotavljata, da tako predstavljen projekt revitalizacije smučarskega centra Kanin s strani Bojana Križaja z ekipo brez vlagatelja ni sprejemljiva, zato z njimi v tej fazi zaključujejo pogovore," je občina zapisala v današnjem sporočilu.