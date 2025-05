Občina Ig zaradi padca otroka zamenjala oba pokrova jaškov

Policijski postopki po navedbah občine še potekajo, zato je o morebitni odgovornosti še prezgodaj govoriti. Tako vrtec kot občina pa so ob ponedeljkovem dogodku storili vse za hitro in ustrezno ukrepanje ter varnost otrok, so zatrdili.

Zadnji tovrstni pregled je zunanji strokovnjak opravil 20. maja, torej šest dni pred dogodkom, ko glede obeh jaškov ni bilo nobenih odstopanj ali pripomb. Od izgradnje vrtca pred 12 leti pa do samega ponedeljkovega dogodka glede jaškov na igrišču ni bilo nobenih opozoril, obvestil in ugotovljenih odstopanj, ki bi jih pri vsakdanjih in drugih rednih pregledih v primeru nepravilnosti ali nestabilnosti zagotovo zaznali in ustrezno reagirali.

Na občini so zatrdili, da bodo še naprej pozorni na varnost celotnega igrišča, tal in jaškov in dodatne preglede še okrepili.

Po prvih podatkih policije je otrok iz druge starostne skupine v drenažni jašek padel zaradi preloma betonskega pokrova jaška, na katerega je stopil. Vrtec je nemudoma obvestil prvo pomoč, ki je na kraj dogodka napotila gasilce, reševalce in policijo.

Tudi sam župan Iga Zlatko Usenik je po navedbah občine takoj prišel na kraj dogodka. Službe so otroka uspešno rešile, oskrbele in odpeljale v bolnišnico. Otrok je bil lažje poškodovan in je že v domači oskrbi, so občino obvestili iz vrtca.