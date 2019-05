Občina Izola plačala 1,9 milijona evrov odškodnine

Občina Izola je podjetju R Mercuri plačala 1,9 milijona evrov odškodnine. Drugega ji ni preostalo. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo njeno zahtevo za revizijo sodbe višjega sodišča v Mariboru, s čimer so bila izčrpana vsa pravna sredstva za izpodbijanje te odločitve.

"Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi kljub prejeti izvršbi podjetja R Mercuri zaščitili interes občanov in občank, žal je sodbo treba izvršiti," je pojasnil župan Danilo Markočič, ki ocenjuje, da bi lahko s tolikšnimi denarnimi sredstvi, ki prestavljajo skoraj 15 odstotkov občinskega proračuna, zagotovili stanovanja številnim mladim družinam ali prvo fazo izgradnje kulturnega doma. "Postopek, ki je pripeljal do takšne sodbe, je za lokalne skupnosti nenavaden, saj podlaga za odškodnino temelji le na izdani lokacijski informaciji," je še ocenil. Hkrati meni, da bo tovrstna izkušnja pri nadaljnjem delu občinske uprave pomenila več administrativnega dela, pravne previdnosti in s tem dodatne birokracije, ki pomeni podaljševanje postopkov.

Podjetje R Mercuri je leta 2005 kupilo in nato znatno ceneje prodalo zemljišče v Izoli, ker zanj niso prenehale veljati prostorske omejitve. Zaradi izgubljene poslovne priložnosti je podjetje nato občino tožilo za nekaj manj kot 1,9 milijona evrov, terjatev je postala izvršljiva v začetku leta. Spomnimo. Takrat se je občina znašla v hudi finančni zagati, pod vprašajem so bial tudi izplačila zaposlenim. V marca sprejetem novem občinskem proračunu pa so plačilo odškodnine predvideli, in sicer tako prek zamika določenih investicij kot najema kreditov.

Kriminalisti na občini

Občino Izola je pred kratkim obiskala tudi kriminalistična policija, ki je zbirala informacije o celotnem postopku, ki je privedel do pravnomočne sodbe o izvršbi. "Zadovoljen sem, da je policija začela s preiskavo tega milo rečeno neobičajnega sodnega postopka, ki je nevaren presedan za vse slovenske lokalne skupnosti," še zaključuje župan.