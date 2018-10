Občina, kjer ne boste ostali lačni ali žejni

Lenart je središče Slovenskih goric. Občina Lenart je nastala leta 1955, ko so občine Benedikt, Cerkvenjak, Jurovski Dol, Gradišče v Slovenskih goricah, Lenart v Slovenskih goricah, Voličina in Zgornja Ščavnica združili v "veliko" Občino Lenart, ki je merila 204 kvadratnih kilometrov. V takem obsegu je obstajala do leta 1998, ko so nastale nove Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana. Občina Lenart je tedaj merila 120,2 kvadratnih kilometrov. V letu 2006 sta se izločili KS Sv. Jurij in KS Sv. Trojica, tako da sta nastali Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Na celotnem območju občine je 400 kmetijskih gospodarstev, najbolj razvite panoge so živinoreja, sadjarstvo in vinogradništvo. V občini je zelo aktivno društveno življenje, saj deluje 94 društev: športna, kulturna, turistična, gasilska, društva upokojencev in mnoga druga. Grad Hrastovec je eden najmogočnejših gradov na Slovenskem, ne samo po dominantni legi, temveč tudi po kvalitetnem oblikovanju.

Do današnjih dimenzij je zrasel šele postopoma, prvič pa se omenja leta 1265. Grad ni odprt za obiskovalce, saj je v njem psihiatrična ustanova Zavod Hrastovec Trate.