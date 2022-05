Občina Kočevje in vlada obljubili pomoč podjetju Melamin

Dan po siloviti eksploziji v Kočevju, ki se je zgodila v četrtek, so pogorišče preplavili policisti in kriminalisti, ki preiskujejo, kako se je tako tragična nesreča sploh lahko zgodila. Prav tako še vedno ugotavljajo, kdo so žrtve, ki so v eksploziji umrle. Zaradi neprepoznavnosti trupel bodo namreč identitete lahko potrdili le z DNK-analizo. Za zdaj vedo le, kdo od zaposlenih je pogrešan, gre za dva Slovenca, dva državljana Bosne in državljana Makedonije. Medtem ko se v podjetju sprašujejo, kako naprej, pa sta občina in vlada glavnemu zaposlovalcu ter zaposlenim že ponudili pomoč.