Občina Krško nasprotuje selitvi sedeža ARAO v Ljubljano

Glede tega vprašanja so se po njegovih besedah povezali župani vseh posavskih občin, ki bodo temo obravnavali na četrtkovi redni seji sveta posavske regije. Ta bo sicer namenjena tudi razpravi o umeščanju načrtovanega drugega bloka krške nuklearke v prostor. Na sejo so povabili tudi ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra .

Župan Janez Kerin je ob tem poudaril, da so bili že večkrat priča "tihim reorganizacijam institucij, predvsem javne uprave, kar kaže na postopno centralizacijo države". Opozoril je, da ARAO v Vrbini že gradi odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.

Vlada je v četrtek izdala spremenjen odlok o ustanovitvi ARAO, ki kot sedež agencije navaja Ljubljano in ne več naslova Vrbina 17, Krško. Kot je utemeljila v osnutku spremenjenega odloka, je bila ob sprejetju odloka leta 2022 predvidena selitev zavoda na novo lokacijo v Vrbini, ki pa se ni zgodila. "Zato je treba spremeniti določbe, povezane s sedežem zavoda," so navedli na vladi.

Odlok določa tudi, da lahko agencija registrira poslovne enote na območjih, na katerih opravlja svojo dejavnost. Število in kraje poslovnih enot določa direktor ob soglasju upravnega odbora.

Vlada je ob tem izdala tudi spremenjeno uredbo o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. To je bilo po njenih navedbah potrebno zaradi oblikovanja nekaterih jasnejših določb in dopolnitve seznama objektov državne infrastrukture ter uskladitve načina financiranja javne gospodarske službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki z zakonodajo.

Projekt umeščanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov so začeli leta 2004, mesto zanj in način odlaganja pa potrdili leta 2009. Pri agenciji so nato pripravili vse potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja za odlagališče, ki je jedrski objekt. Projekt oziroma naložbeni program so potrdili leta 2014, po tem pa naj bi odlagališče na Vrbini začelo poskusno obratovati leta 2020. Omenjene odpadke zdaj skladiščijo v krški nuklearki.

V sklopu projekta so pri koncu pripravljalna zemeljska dela, potekajo pa postopki za izbor izvajalca glavnih gradbenih del.