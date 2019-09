Občina Ljubljana zaradi prehitrih voznikov bogatejša za milijon evrov

Dober milijon evrov se je na račun pobranih glob zaradi prehitrih voznikov v prvi polovici leta že steklo v blagajno ljubljanske mestne občine. V enakem obdobju lani so pobrali za približno 300.000 evrov manj. Slaba dva meseca potem, ko je občina postavila na ceste še dve novi radarski ohišji, pa so na dveh lokacijah našteli približno 3900 kršiteljev, ki so imeli pretežko nogo.