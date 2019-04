Bodo morali v občini Oplotnica zaradi črne gradnje porušiti vodovod?

V odločbi Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) 25. 7. 2018, ki smo jo pridobili v uredništvu, je zapisano, da mora občina Oplotnica takoj po prejemu odločbe ustaviti gradnjo vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo v naseljih Božje, Koritno in Brezje pri Oplotnici. Gradbena inšpekcija je ugotovila, da je vodovodno omrežje pretežno locirano na zemljiščih, ki niso v lasti investitorja oziroma so v lasti drugih fizičnih oseb in da za objekt ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Občina Oplotnica je lani v vaseh Božje, Koritno, Kovaški vrh in Brezje zgradila vodovod brez služnostne pravice in gradbenega dovoljenja.

Kot so nam potrdili na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), je bil v zadevi uveden inšpekcijski postopek, z odločbo pa sta bili odrejeni odstranitev objekta do 1. 6. 2019 in vzpostavitev zemljišča v prejšnje stanje. Kot je zapisano v odločbi, "se za objekte prepoveduje izvedba komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, njegova uporaba in promet z njim". Vodovod je sicer že v uporabi in ga uporablja približno 240 odjemalcev.

IRSOP je seznanjen, da na Upravni enoti poteka postopek odmere odškodnine za degradacijo in uzurpacijo prostora. Kot so zatrdili na občini Oplotnica, je za nelegalno gradnjo vodovoda in zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v občini odgovornost prevzel župan Matjaž Orter , ki je skladno s svojimi pristojnostmi odgovoren za oskrbo s pitno vodo.

Na občini Oplotnica zatrjujejo, da rušenja vodovoda ne bo, saj so na Upravno enoto Slovenska Bistrica 21. 2. 2019 vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za legalizacijo vodovodnega sistema. Na pojasnilo, v kateri fazi je postopek izdaje gradbenega dovoljenja, smo se obrnili na Upravno enoto Slovenska Bistrica in na odgovor še čakamo. Na IRSOP sicer o postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in zbrani dokumentaciji niso bili seznanjeni.

Na vprašanje, zakaj so vodovod zgradili nelegalno, so nam na občini pojasnili, da so bile že dlje časa težave pri oskrbi s pitno vodo: "Pravica do pitne vode je ustavna pravica vsakega državljana Republike Slovenije. Glede na to, da prebivalci na tem območju te ustavne dobrine niso bili deležni, smo pristopili k urgentnemu reševanju in s tem v čim krajšem času zagotovili občanom pitno vodo."

Na vprašanje, zakaj pred začetkom gradnje niso uredili ustreznih dovoljenj,so dodali, da so "zaradi motene oskrbe s pitno vodo in pomanjkanja vode v poletnih mesecih morali pristopiti k urgentnemu reševanju oskrbe s pitno vodo v naseljih Koritno, Kovaški vrh in Brezje pri Oplotnici. Dovoljenja smo začeli pridobivati hkrati z gradnjo, in če bi čakali na izdano gradbeno dovoljenje, bi bilo 59 gospodinjstev vse do danes in verjetno še kakšno leto zraven brez pitne vode."

Kot so pojasnili, je "občina Oplotnica preučevala več variant, da bi lahko zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo svojim občanom. Po variantah, ki so nam bile predlagane, smo ugotovili, da nobena ni bila sprejemljiva, saj bi zagotovili oskrbo s pitno vodo samo zaosemgospodinjstev (potreba je bila za 59 gospodinjstev) in z ogromnimi stroški. Tako smo se v letu 2016 odločili za sodelovanje z vaškim odborom Koritno in izvedbo realizirali po drugačni zasnovi. Vodovodno omrežje se napaja iz vodnih virov v naselju Božje in za katerega imamo pridobljeno vodno dovoljenje. Predmetni vodovodni sistem je v upravljanju pri Vodovodni zadrugi Pohorski izviri v skladu z Odlokom o oskrbi z vodo na območju občine Oplotnica."