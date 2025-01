Ukinjajo veliko parkirišče v centru Ljubljane, popolna zapora Jurčkove ceste

"Država nas je obvestila, da pogodbo prekinja. Oni bodo tako lahko delali na večjem področju, šotor za arheologijo bodo lahko razširili. Jaz se s tem absolutno strinjam, ker si želim, da bi si želel končno graditi NUK II. To je prva faza, upam, da bodo imeli do poletja že izvajalca za centralno gradnjo," je povedal župan Zoran Janković .

"Z 31. januarjem ukinjamo parkirišče pred Nukom," je povedal direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič in pojasnil, da so odločitev sprejeli, ker se tam že zdaj izvajajo arheološke raziskave. "Tega parkirišča je vsak dan manj, zato smo ocenili, da nima smisla podaljševati pogodbe, zato bo parkirišče z 31. januarjem ukinjeno" .

Na novinarski konferenci je župan ob tem pozval vse prebivalce med Slovensko cesto, Bleiweisovo cesto, Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico, naj se prijavijo za parkiranje v garažni hiši Ilirija. Za abonente bo namenjena približno polovica od 360 parkirišč, ostala pa bodo na voljo za dnevni najem in obiskovalce Športnega centra Ilirija.

Okoliški prebivalci se prijavijo na LPT, upoštevali pa bodo vrstni red prijav. Cena najema za fizične osebe bo po županovih besedah znašala 70 evrov na mesec, za podjetja pa 220 evrov. Odprtje Ilirije bo 30. januarja, Janković pa načrtuje, da bo sistem parkiranja lahko zaživel 1. marca.

Janković je spet napovedal tudi spremenjen prometni režim na tem območju, ki naj bi prinesel več prostora za kolesarje in pešce. Nov režim naj bi vzpostavili do poletja. Župan je pojasnil še, da so vse občinske garažne hiše v centru mesta, torej Kongresni trg, Kozolec in Rog, popolnoma zasedene in da je za mesečni najem tam čakalna vrsta.

Pristojni so danes med drugim povedali še, da bo v sklopu nadaljevanja temeljite nadgradnje Linhartove ceste v delu po križišču s Topniško ulico od 15. januarja do predvidoma 15. marca Linhartova cesta za ves promet zaprta na odseku od Stolpniške ulice do uvoza k Lekarni Soča. Dostop do Stolpniške ulice bo za tamkajšnja podjetja mogoč iz Topniške ulice, saj bo od Matjaževe ulice do križišča s Stolpniško ulico veljala delna zapora.

Obenem bo zaradi obnove komunalne infrastrukture, ki spremlja okrepljeno stanovanjsko gradnjo na območju, od 9. januarja do predvidoma 30. junija za ves promet zaprta Flajšmanova ulica med križiščema s Šmartinsko cesto in Kavčičevo ulico. Obvoz bo speljan prek Središke ulice.

Popolna zapora Jurčkove ceste na Rudniku

Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik pa je podala več informacij o popolni zapori Jurčkove ceste na Rudniku, kjer je zapora že vzpostavljena, v sklopu del pa bodo nadaljevali rekonstrukcijo krožišča pri Supernovi.

"Delovišče se nahaja na območju barjanskih tal, kar pomeni, da nimajo zadostne moči nošenja, zato je treba območje predhodno utrditi. Da bi dela izvedli najbolj korektno in v sprejemljivem času, smo se odločili za popolno zaporo krožišča," je pojasnila.

Dela bodo potekala v dveh fazah. Najprej bodo uredili začasni dostop do parkirne hiše Supernova in trgovine E.Leclerc. Zunanje parkirišče pri E.Leclercu bodo zaprli in ga spraznili. Vzpostavljeno bo začasno krožišče, ki bo vodilo do parkirne hiše Supernove oz. E.Leclerca.

V drugi fazi bodo začeli pilotiranje in rekonstrukcijo križišča. Obvoz tega območja bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo ter bo potekal preko Lorenzove ceste, Ukmarjeve ulice, Cvetkove ulice, Kumarjeve ulice, Premrlove ulice in Betetove ceste dvosmerno v obe strani enako.

Pripravljalna dela bodo stekla v ponedeljek, popolna zapora križišča pa se začne v četrtek. Dela bodo predvidoma trajala do 21. aprila 2025, je dejala Žitnikova.