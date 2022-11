Občina umika sporno prometno ureditev v Kamnici

Del prebivalcev mariborske krajevne skupnosti Kamnica je namreč opozarjal, da so z novo ureditvijo na Vrbanski ulici ogroženi tako kolesarji kot ostali udeleženci v prometu, saj so vozniki vajeni enosmernega prometa. Hkrati so krajani menili, da takšna ureditev ni v skladu s pravilniki o urejanju cest.

Na občini še vedno poudarjajo, da so se za spremembo odločili s ciljem večanja prometne varnosti na omenjenem 70 metrov dolgem odseku. "Gre za nevaren odsek, kjer kolesarji kljub prepovedi vozijo v nasprotno smer, s čimer ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. S ciljem, da se izboljša urejenost in varnost na tem odseku, so se pričela izvajati dela, ki so med drugim vsebovala tudi izris pasu kolesarske poti v smeri od zahoda proti vzhodu," pravijo.

Krajani se s tem niso strinjali in so pred dnevi izvedli protestni shod, sklicana je bila tudi izredna seja sveta krajevne skupnosti.