Občina, v kateri imajo športni center za deskanje in smučanje na vodi

Občina Duplek je bila ustanovljena 4.10.1994. Delovati je začela leta 1995. Leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se gričevnato območje spušča k ravninskemu delu obrežja reke Drave. Večina dejavnosti je skoncentriranih v naseljih. Izven naselij se pretežno nahajajo kmetijske dejavnosti in tudi zelo razpršeno po ozemlju občine različne dejavnosti iz skupine poslovne, osebne in druge storitve ter turizem in gospodarstvo. Ena od znamenitosti je grad Vurberk, ki stoji na strateško pomembnem griču nad reko Dravo. Danes je grad razvalina, saj sta ohranjena le še renesančni utrdbeni obroč in obzidje s stolpi in vhodom z renesančnim portalom, na katerem je še viden vurberški grb s črvom ali zmajem. Prvič je bil omenjen leta 1238. V Dupleku imajo tudi prvi slovenski "full-size wakepark" - športni center za deskanje in smučanje na vodi.