Občina, v kateri lahko najdemo knjige iz 15. stoletja

Ob poljih zahodno od cerkve leži umetno jezero, Trojiško jezero, nastalo konec 60-ih let prejšnjega stoletja. Ima močan vpliv na življenje in podobo Svete Trojice v Slovenskih goricah. Razprostira se na približno 38 hektarjih in je priljubljeno zbirališče ribičev in rekreativcev. Predstavlja eno najpomembnejših razvojnih možnosti občine, predvsem na področju turizma in z njim povezane storitvene dejavnosti ter kmetijstva.

Rupnikova linija je sistem utrdb, ki jih je vzdolž meja začela graditi Kraljevina Jugoslavija pred drugo svetovno vojno v obrambo pred napadi Italijanov. Ime je dobila po Leonu Rupniku, edinem jugoslovanskem generalu slovenskega rodu. Utrdbe nikoli niso služile svojemu namenu. V gozdu ob cesti Gočova–Voličina je več dobro ohranjenih objektov: protitankovsko gnezdo za top je s strelskim jarkom povezano s puškomitraljeznim gnezdom, iz katerega vodi oskrbovalni jarek v zaledje.

Ob cesti nasproti Matjašičeve domačije najdemo ogromno, z železom utrjeno mitraljezno gnezdo, od koder sta speljana dva strelska jarka; po enem od teh pridemo do naslednjega puškomitraljeznega gnezda.