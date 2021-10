Občina Vrhnika vnovič opozarja na nezakonito obratovanje Kemisa

"V imenu občank in občanov Vrhnike sprašujemo pristojne inšpekcijske službe, kako je mogoče, da se še vedno izvaja poslovna dejavnost in da nelegalna gradnja še vedno stoji? Več kot očitno se namreč izogibajo svoje odgovornosti," je v sporočilu za javnost zapisal vrhniški župan Daniel Cukjati .

Kot dodajajo, Kemis to počne na podlagi navedb, da iz nezakonitega dela objekta odstranjuje nevarne odpadke, ki so se v objektu nahajali na dan vročitve odločbe. Ob tem so kritični do gradbenega inšpektorja, ki se ni odzval na njihovo pobudo, naj ugotovi količino nevarnih odpadkov, ki so v objektu res bili na dan vročitve odločbe.

"Zaradi neaktivnosti oziroma izmikanja opravljanja inšpekcijskih nalog tako Kemis tudi danes lahko izvaja dejavnost v svojem celotnem objektu, čeprav je z dokončnima odločbama ugotovljeno, da je bila gradnja objekta in podzemnega zalogovnika vode po požaru v letu 2017 nezakonita," so zapisali.

Na inšpektoratu ministrstva za okolje in prostor so za časnik Delo pojasnili, da je gradbeni inšpektor izdal tri odločbe o nelegalnih objektih Kemisa in odredil njihovo odstranitev. Za dva objekta je inšpektor začel z izvršilnim postopkom, za tretjega pa odločba še ni postala izvršljiva. Zoper vse tri odločbe so bile tudi vložene tožbe na upravno sodišče, kjer postopek še ni končan, so povedali.

Direktor Kemisa Boštjan Šimenc je po teh podatkih prepričan, da jim pristojne inšpekcijske službe ne bodo prepovedale izvajanja dejavnosti. Po njegovem mnenju bi namreč imela takšna odločitev negativne posledice za družbo, saj bi država ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z odpadki. Za časnik je tudi zatrdil, da je sanirani objekt skladen z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter zagotavlja bistveno višjo požarno varnost.