Občina, z dolgo čevljarsko tradicijo

Občina Žiri leži na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, Notranjske in Primorske, v Žirovski kotlini, s katero se končuje Poljanska dolina. Najpomembnejši tradicionalni žirovski dejavnosti sta čevljarstvo in klekljarstvo. Iz tradicije čevljarstva je zrasla tovarna obutve Alpina, ki se je v svetu uveljavila predvsem s športno obutvijo. Znanje klekljanja že preko 110 let ohranja Čipkarska šola Žiri, v organizaciji Klekljarskega društva Cvetke se vsako leto odvija prireditev Klekljarski dnevi. Za razlago imena Žiri obstaja več domnev. Med njimi se pojavljata tudi naslednji: prva je, da ime Žiri izvira iz plodu bukovega drevesa, žira. Nekoč so bili namreč v okolici Žirov veliki bukovi gozdovi. Druga možnost je, da ime izhaja iz imena Močvirje, saj naj bi bilo včasih na tem ozemlju jezero. Tam so namreč slaba dva metra globoko v zemlji našli mogočne korenine hrastovih dreves. Ker je ponekod zemlja še sedaj močvirnata, se del Žirov imenuje Na jezerih. Iz imena Močvirje, se je sčasoma izoblikovalo ime Čvirje, kasneje Žirje in končno Žiri.